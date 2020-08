4 người trong gia đình ở Quảng Nam mắc COVID-19

Sáng 6/8, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona ở nước ta lên 717.

3/4 trường hợp ở Quảng Nam, trong đó bệnh nhân 715 là con của bệnh nhân 593 và là em của 2 bệnh nhân 547, 625.

Bệnh nhân là nữ, 42 tuổi, trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An.

Khối Thịnh Mỹ - nơi bệnh nhân 715 sinh sống đang bị phong tỏa.

Từ Tết Nguyên đán đến trước ngày 21/7, bệnh nhân có 4 lần ra chăm sóc mẹ là bà H.T.Ng. (đã mất, vợ bệnh nhân 593) tại phòng 607 khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân bán mỳ Quảng tại chợ Cửa Đại (luôn đeo khẩu trang), tiếp xúc với nhiều khách hàng (không nhớ tên), trong đó có 2 khách hàng thường xuyên ghé ăn hằng ngày là chị S. và một chị bán gà (trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên). Những người cung cấp thực phẩm hằng ngày cho bệnh nhân gồm: X. (phường Cẩm Châu) cung cấp tôm; N. cung cấp mỳ; Tr. (xã Cẩm Hà), B. (phường Cẩm Châu) cung cấp rau.

Từ ngày 22 đến 23/7, bệnh nhân nghỉ bán tại chợ để chăm sóc mẹ ở Bệnh viện Đà Nẵng, luôn luôn mang khẩu trang. Hằng ngày, bệnh nhân đi mua cháo, cơm, mua khẩu trang ở trước cổng bệnh viện (đường Quang Trung), ăn sáng tại cổng bệnh viện đường Hải Phòng và có vào căng tin bệnh viện mua nước.

Ngày 24/7, bệnh nhân về nhà bằng ô tô thuê (tài xế đã được đi cách ly). Ngày 26/7, bệnh nhân đi chợ Cẩm An và tiếp xúc nhiều người gồm: Ba Gi., bà N., bà X., bà H., bà A., chị Th.

Ngày 27-28/7, trong đám tang, bệnh nhân có tiếp xúc với cô B. bán rau, Tr. (khối An Bàng, phường Cẩm An), L.T. (xã Cẩm Thanh), C. bán chả (phường Cửa Đại), vợ N., Vi (con chú Sang), V., Th., H., L.T.T.

Ngày 29/7, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Trạm Y tế xã Cẩm Hà. Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 31/7 có kết quả âm tính.

Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5/8. Bệnh nhân có tiền sử bị bướu cổ, mổ sỏi thận đầu năm 2020.

Tối 5/8, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để điều trị.

Video: Cận cảnh phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An