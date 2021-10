4 mỹ nhân Hàn Quốc vụt thành sao, đổi đời chỉ sau một đêm

(VTC News) -

Bốn bộ phim ăn khách Squid Game (Trò chơi con mực), It’s Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao), The Legend (Huyền thoại), My Name (Tên của tôi) là đòn bẩy giúp các nữ diễn viên Jung Ho-yeon, Seo Ye-ji, Lee Ji-ah và Han So-hee đổi đời.

Thay vì phải nỗ lực lặn lội trong giới giải trí nhiều năm để ngoi lên, tên tuổi họ bỗng trở nên sáng lòa chỉ sau một vai diễn đột phá.

Jung Ho-yeon trong "Squid Game"

Bộ phim truyền hình sinh tồn Squid Game trở thành phim hot nhất của Netflix với 111 triệu người xem. Không chỉ được người hâm mộ tán thưởng, bộ phim còn nhận sự hoan nghênh của giới phê bình. Trong phim, nữ diễn viên kiêm người mẫu Jung Ho-yeon vào vai Kang Sae-byeok (người chơi 067), kẻ móc túi đào tẩu tham gia liên minh những người nổi tiếng quốc tế. Khi bộ phim lên sóng, Jung Ho-yeon trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram với 21,4 triệu người follow.

Trong Squid Game, nữ diễn viên 27 tuổi đánh dấu sự ra mắt của mình trong giới diễn xuất bằng thành công vang dội. Trong vòng một tháng kể từ khi Squid Game phát hành, Instagram của cô đã có thêm hơn 13 triệu người theo dõi.

Hậu "Squid Game", tên tuổi nữ chính Jung Ho Yeon bùng nổ trên mạng xã hội.

Seo Ye-ji trong "It's Okay to Not Be Okay"

Đảm nhiệm vai chính trong It's Okay to Not Be Okay, Seo Ye-ji bất ngờ tỏa sáng. Trước đó, cô cũng đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình như: Save Me (Lời cầu cứu) - 2017, Lawlessyers (Luật sư vô pháp) - 2018, nhưng chỉ sau vai diễn đột phá Ko Moon-young, cô mới thu hút được sự chú ý. It's Okay to Not Be Okay, bộ phim truyền hình lãng mạn phát sóng trên kênh truyền hình TVN Hàn Quốc và Netflix được khen ngợi cả ở trong nước và quốc tế về cốt truyện, hình ảnh, chủ đề sức khỏe tinh thần.

Với bộ phim này, Seo Ye-ji được đề cử cho những giải thưởng danh giá và trở thành người nổi tiếng "hot" nhất năm 2020. Đáng tiếc là hiện nay, nữ diễn viên phải đối mặt với những lùm xùm liên quan đến bạn trai cũ và cáo buộc bắt nạt.

Ngoài nét diễn xuất "độc", Seo Ye-ji còn được mọi người chú ý vì những bộ quần áo kiểu cách.

Lee Ji-ah trong "The Legend"

Với Lee Ji-ah, vai diễn đột phá mang đến thành công chỉ sau một đêm là The Legend (Huyền thoại). 10 năm sau khi di cư đến Mỹ cùng gia đình, Lee Ji-ah trở về Hàn Quốc. Năm 2004, Ji-ah lần đầu tiên gia nhập giới giải trí. Năm 2007, cô đảm nhận vai Sujini trong bộ phim truyền hình được đầu tư lớn - The Legend, có cơ hội đóng chung với nam diễn viên hạng A Bae Yong-joon. Từ một nữ diễn viên vô danh, cô trở thành siêu sao gần như chỉ sau một đêm khi xuất hiện trong phim này.

Tháng 9 năm 1997, Ji-ah bí mật kết hôn với ca sĩ K-pop nổi tiếng Seo Taiji. Theo tờ The Korea Herald, vào năm 2006, họ ly hôn và nữ diễn viên đòi khoản bồi thường lên tới hàng triệu USD. Sau 4 năm gián đoạn nghiệp diễn, năm 2018, cô trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim My Mister. Năm 2020, cô đóng vai chính trong loạt phim ăn khách The Penthouse: War in Life (Cuộc chiến thượng lưu).

"Bà cả" Penthouse Lee Ji Ah với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp.

Han So-hee trong "The World Of Married"

Gia nhập giới giải trí Hàn Quốc năm 2016, Han So-hee lần đầu tiên xuất hiện trong các video K-pop như Tell Me What To Do (Nói với tôi phải làm gì) của nhóm nhạc nam Shinee và The Hardest Part (Phần khó nhất) của nam ca sĩ Roy Kim. Cô cũng làm người mẫu cho một số thương hiệu như All @ Me và Mỹ phẩm Banilaco. Tuy nhiên, chỉ đến khi đảm nhận vai Yeo Da-kyung trong The World Of Married (Thế giới hôn nhân), cô mới thật sự nổi bật. Với thành công của bộ phim, So-hee giành được một số giải: Nữ diễn viên ngôi sao đang lên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Thương hiệu đầu tiên của Hàn Quốc, Tân binh của năm tại Giải thưởng Nghệ sĩ châu Á. Cô được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang Arts (giải thưởng nghệ thuật trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu tại Hàn Quốc) lần thứ 56 .