4 ma cà rồng đẹp trai, quyến rũ nhất trên màn ảnh

(VTC News) -

Tài tử từng giành tượng vàng Oscar – Jared Leto – nối dài danh sách các ma cà rồng quyến rũ nhất của lịch sử điện ảnh, với vai diễn Morbius – nhân vật độc đáo nhất của thế giới Marvel.

Tom Cruise và Brad Pitt trong “Interview with the Vampire” (1994)

Bộ phim mở màn bằng cảnh Louis (Brad Pitt) kể lại cuộc đời mình cho phóng viên Daniel Molloy. Anh vốn là chủ của một đồn điền chàm lớn sống ở miền Nam New Orleans, Louisiana. Sau đó, Louis gặp Lestat (Tom Cruise) - một ma cà rồng tìm kiếm nguồn sống từ máu người. Louis bị Lestat biến thành ma cà rồng để hắn có thể sử dụng nguồn thức ăn từ trang trại của anh.

Hai tài tử hàng đầu Hollywood – Tom Cruise và Brad Pitt – hóa thân thành hai ma cà rồng điển trai trong những bộ trang phục mang phong cách quý tộc thời xưa. Đến nay, “Interview with the Vampire” vẫn là một trong những phim kinh điển nhất về đề tài ma cà rồng.

Robert Pattinson trong loạt phim “Twilight” (2008 – 2012)

Trước khi trở thành một ngôi sao thực lực, tài tử Robert Pattinson từng khiến hàng triệu khán giả nữ điêu đứng với vẻ ngoài điển trao khi vào vai ma cà rồng Edward Cullen trong series phim điện ảnh ăn khách “Twilight”. Edward có hình thể như một chàng trai 17 tuổi nhưng thực ra 109 tuổi khi gặp nàng Bella. Cha nuôi Carlisle Cullen đã biến đổi Edward thành ma cà rồng năm 1918 để cứu chàng thoát chết trong đại dịch cúm Tây Ban Nha ở Chicago, Illinois khi mẹ chàng cầu cứu.

Colin Farrell trong “Fright Night” (2011)

Trong bộ phim kinh dị hài ra mắt năm 2011, tài tử Colin Farrell thủ vai một ma cà rồng quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm, là hàng xóm của chàng trai tuổi teen Charley Brewster (Anton Yelchin thủ vai). Có ngoại hình bóng bẩy, chải truốt và làn da trắng bệch, tạo hình của Colin Farrell đem tới hình ảnh một “ma cà rồng nhà bên” đầy quyến rũ và có thể hạ gục đối phương cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Jared Leto trong “Morbius” (2022)

Là lựa chọn đầu tiên và duy nhất cho vai Giáo sư Ma cà rồng Morbius, tài tử từng giành Oscar – Jared Leto – cho thấy mình là một lựa chọn hoàn hảo cho bom tấn này, ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được tung ra. Dù năm nay đã tròn 50 tuổi, tài tử Jared Leto cho thấy phong độ ngút ngàn và vẻ điển trai không tuổi. Nhìn anh, ít ai nghĩ ở độ tuổi ngũ tuần, nam diễn viên vẫn sở hữu bụng sáu múi và cơ bắp săn chắc. Gương mặt điển trai, đặc biệt là đôi mắt mơ màng của Jared Leto khiến anh trở thành một trong những ma cà rồng điển trai bậc nhất của màn ảnh rộng.

Jared Leto từng tâm sự rằng thời thơ ấu, anh say mê các phim ma cà rồng kinh điển như “Dracula” (1931) có Bela Lugosi đóng. Anh cũng là fan của các tác phẩm ma cà rồng do nữ nhà văn Anne Rice viết mà sau này được chuyển thể thành phim như “Interview with the Vampire” hay “Queen of the Damned”.

Tạo hình của Jared Leto trong vai Morbius được đầu tư kỹ lưỡng tới từng chi tiết, đặc biệt là lúc “biến hình” từ giáo sư Michael Morbius sang ma cà rồng Morbius có sức mạnh đáng sợ. Trong truyện tranh, Michael Morbius là tiến sĩ Hóa Sinh từng giành giải Nobel danh giá nhưng lại mắc chứng bệnh hiếm gặp liên quan tới máu và gần như vô vọng trong việc cứu chữa. Đang trong cơn tuyệt vọng nhất, Morbius tiến hành thí nghiệm nguy hiểm kết hợp giữa xung điện và máu dơi. Kết quả, căn bệnh quái ác biến mất. Nhưng nó cũng khiến Morbius hồi sinh thành một sinh vật mới – ma cà rồng có sức mạnh bá đạo.

Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, Morbius còn có nhiều siêu năng lực vượt trội so với nhiều siêu anh hùng của Marvel. Giáo sư ma cà rồng có siêu sức mạnh ở tốc độ, sức bền, khả năng hồi phục thần tốc, định vị thanh âm, bay lượn và triệu hồi loài dơi.

"Morbius" là một trong những bom tấn đầu tiên ra mắt vào đầu năm 2022 và được coi là bộ phim thứ ba trong Vũ trụ Điện ảnh Spider-Man phiên bản của Sony kết hợp với Marvel. Phim chính thức khởi chiếu từ 1/4.