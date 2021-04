4 lý do không thể bỏ qua phim 'Josee: Khi nàng thơ yêu'

(VTC News) -

Bộ phim 'Josee: Khi nàng thơ yêu' sẽ được khởi chiếu tại các rạp từ ngày 9/4/2021. Hãy cùng điểm qua một vài lý do vì sao bạn nhất định phải ra rạp xem bộ phim này nhé.

Lần thứ ba lên màn ảnh rộng

Josee: Khi nàng thơ yêu (Josee, The tiger and the fish) ngay từ khi mới phát hành vào năm 1984 đã là một trong những truyện ngắn được yêu thích nồng nhiệt của tác giả Seiko Tanabe. Cho đến giờ, đã có kha khá tác phẩm được chuyển thể từ câu chuyện thanh xuân ngọt ngào này. Năm 2003, câu chuyện của nàng thơ và anh chàng Tsuneo lần đầu bước lên màn ảnh rộng trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Isshin Inudo.

Năm 2020, phiên bản Hàn Quốc của tác phẩm - Josee, Nàng thơ của tôi (Josée) - cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả châu Á qua phần thể hiện xuất sắc của ngọc nữ màn ảnh Han Ji Min và mỹ nam Nam Joo Hyuk. Tới đây, Josee: Khi nàng thơ yêu sẽ tiếp tục được ra mắt khán giả với phiên bản anime đầy ngọt ngào.

Tình yêu lãng mạn, trong sáng

Josee: Khi nàng thơ yêu xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Josee, một cô gái 24 tuổi khuyết tật và Tsuneo, anh chàng sinh viên đại học ngành sinh vật học. Josee sống cùng bà và khép kín với cuộc sống bên ngoài. Cô vẫn luôn chìm trong thế giới nhỏ của bản thân cho tới khi định mệnh đưa cô gặp Tsuneo và được cậu cứu trong một tai nạn.

Mới đầu, Josee còn cảnh giác với sự xuất hiện của Tsuneo, nhưng dần dần, khi cậu sinh viên chứng tỏ được sự chân thành của mình, Josee đã dần mở lòng để Tsuneo khám phá về thế giới bí mật của riêng cô. Về phần Tsuneo, sự xuất hiện của Josee chính là bước ngoặt thay đổi cuộc sống tưởng chừng đã được “mặc định” sẵn từng bước của cậu.

Nếu từng yêu thích những câu chuyện thanh xuân nổi tiếng gần đây như 5cm/s (2007), Your name - Tên cậu là gì? (2016) hay A silent voice - Dáng hình thanh âm (2016) thì chắc chắn bạn cũng không nên bỏ lỡ bộ phim này. Câu chuyện sẽ đưa bạn khám phá hành trình hai con người ở hai thế giới khác biệt tưởng chừng như không bao giờ hòa hợp lại vô tình va vào nhau, dần dần phát hiện ra những điểm chung và hoàn thiện như hai mảnh ghép không thể tách rời.

Giữa những tựa phim hành động - giật gân tràn ngập màn ảnh rộng tháng tư này thì Josee: Khi nàng thơ yêu sẽ như làn gió xoa dịu tâm hồn những khán giả yêu thích dòng phim anime lãng mạn đến từ xứ sở hoa anh đào.

Kỹ xảo đồ họa đẹp

Josee: Khi nàng thơ yêu là bộ phim đầu tay của đạo diễn Koutarou Tamura, người từng là trợ lý cho đạo diễn Mamoru Hosoda trong bộ phim Wolf Children, đồng thời cũng là nghệ sĩ vẽ storyboard cho các series nổi tiếng như Sword Art Online và chỉ đạo sản xuất cho series Noragami. Vậy nên không có gì bất ngờ khi Josee: Khi nàng thơ yêu lại có kỹ xảo đồ họa đẹp đến thế.

Các nhân vật trong phim không được quá phóng đại nhằm tạo ra thế giới kỳ ảo như các bộ phim hoạt hình anime thường thấy, Josee: Khi nàng thơ yêu được thiết kế rất thực, sống động và chi tiết. Sử dụng tông màu pastel làm chủ đạo, các cảnh quay toàn thành phố lấy bối cảnh ở Osaka, cảm giác tươi mới và căng tràn sức sống quen thuộc trong các bộ phim hoạt hình Nhật Bản chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng tkhi xem tác phẩm này.

Dàn sao nổi tiếng

Một lý do nữa thu hút sự chú ý của khán giả là sự góp giọng của mỹ nam Taishi Nakagawa (Your lie in april) cho vai Tsuneo và Kaya Kiyohara cho nhân vật Josee.

Taishi Nakagawa.

Thêm vào đó, phụ trách phần âm nhạc cho phim chính là Evan Call, người từng tạo ra những bản nhạc da diết cho bộ phim nổi tiếng Violet Evergarden - Hồi ức không quên, ra mắt khán giả cuối năm 2020.