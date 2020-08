4 lý do bạn không nên mở cửa phòng ngủ vào ban đêm

Việc mở cửa phòng ngủ vào ban đêm có thể giúp cho không khí được lưu thông tốt hơn, bạn có thể kiểm soát và phát hiện kịp thời những vấn đề trong lúc ngủ của con nhỏ... Tuy nhiên những lợi ích đó không sánh bằng những nguy hiểm mà ta có thể phải đối mặt.

Trang BrighSide điểm ra 4 lý do bạn nên đóng cửa khi đi ngủ.

Có cơ hội sống sót nhiều hơn nếu xảy ra cháy

Nếu mở cửa phòng trong khi ngủ, đám cháy sẽ lan nhanh hơn vào trong phòng bạn, nhiệt độ tăng cao, khói độc lan tràn khắp nơi.

Một cánh cửa đóng kín sẽ cho bạn thêm thời gian để hành động và tự cứu mình khỏi đám cháy. Cửa đóng cũng giữ nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài, cũng sẽ ngăn chặn phần nào khói độc, tránh những hiểm họa tử vong ngay trong giấc ngủ vì hít quá nhiều khói đọc.

Cửa đóng cũng giúp ích tương tự trong những vụ rò rỉ khí gas.

Chặn tiếng ồn và cho bạn giấc ngủ ngon

Nếu sống trong một khu vực khá ồn ào, gần đường, gần chợ, gần bến xe luôn tấp nập, bạn sẽ rất khó có một giấc ngủ sâu. Việc đóng cửa lúc này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, ngay cả khi bạn không quen với nó.

Ngoài ra, việc đóng cửa cũng sẽ ngăn những tiếng ồn ào khi trong nhà có ai đó tỉnh giấc và hoạt động vào ban đêm như ăn uống, xem tivi...

Thêm thời gian phản ứng khi bị trộm đột nhập

Cố thủ trong một căn phòng được khóa cửa kín sẽ giúp bạn an toàn hơn khi phát hiện ra có ai đó đột nhập vào trong nhà mình. Bạn sẽ có thêm thời gian để chờ cảnh sát đến cứu mình.

Cửa đóng giữ năng lượng tích cực

Một trong những nguyên tắc phong thủy là tránh ngủ với cửa mở. Cửa mở có thể khiến tất cả các năng lượng tích cực trong phòng thoát ra. Đóng cửa sẽ ngăn chặn điều này, khiến bạn có cảm giác an toàn, an tâm và bình an hơn, ngủ sâu giấc hơn.