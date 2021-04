4 điều bạn có thể chưa biết về 'Dynamite' của BTS: Kỷ lục và hơn thế nữa

Đến từ công ty nhỏ nhưng lại đạt được những thành tựu vô tiền khoáng hậu, BTS được ví như một “chú hắc mã” trong Kpop. Trong suốt 8 năm hoạt động, nhóm đã có nhiều bản hit đình đám, nhưng có lẽ thành công nhất tính đến thời điểm này chính là Dynamite.

Không chỉ đạt được lượng view “khủng” trên Youtube (vốn đã là thế mạnh của BTS), Dynamite còn giúp "gà cưng" nhà Big Hit đi vào lịch sử khi là nghệ sĩ châu Á đầu tiên có bài hát debut #1 BXH Billboard Hot 100.

Bên cạnh những thành tích vô cùng đáng tự hào, Dynamite còn có nhiều điều gây bất ngờ hơn thế. Cùng điểm qua 4 điểm thú vị mà người hâm mộ BTS thường nhắc đến khi giới thiệu bài hát này đến những người “ngoại đạo” nhé.

Không ít người nhầm tưởng, một nhóm nhạc vang danh toàn cầu và là con cưng của các BXH quốc tế như BTS sẽ thường xuyên ra các bài hát tiếng Anh để dễ dàng tiếp cận khán giả nước ngoài. Thế nhưng, Dynamite là bài chủ đề đầu tiên được hát bằng tiếng Anh trong sự nghiệp của BTS. Trước đó, BTS cũng từng phát hành một số ca khúc tiếng Anh nhưng là các dự án hợp tác hoặc hát solo không chính thức, có thể kể đến như Waste It On Me (Steve Aoki), Who (Lauv), Sweet Night và Winter Bear (V).

Người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước concept mà BTS truyền tải trong MV Dynamite. Nhóm nhạc nhà Big Hit đã cùng người xem làm một chuyến du hành về quá khứ. Ở đó, chúng ta có thể nhanh chóng điểm lại thời vàng son của âm nhạc: Thập niên 60 với tấm poster băng qua đường của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles; thập niên 70 với chữ Disco màu vàng nổi bật trong phông nền; thập niên 80 và 90 với chiếc mũ Kangol - biểu tượng cho thời hoàng kim của các nhóm nhạc nam.

Một trong những điều dễ nhận thấy nhất chính là BTS đã bày tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ ông hoàng nhạc pop Michael Jackson thông qua concept Dynamite. Một tài khoản nổi tiếng của fandom Michael Jackson mang tên MJJLegion đăng trên Twitter: “BTS (nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất hiện nay) đã bày tỏ lòng tôn kính đến Michael Jackson trong teaser 'Dynamite', thông qua những kiểu pose kinh điển của ông và động tác đá chân không thể nhầm với ai khác của nam ca sĩ”.

Taj Jackson - cháu trai của Michael Jackson - đã re-tweet lại đoạn tweet trên kèm theo lời cảm ơn. Taj Jackson là thành viên tam ca 3T, nhóm nhạc bao gồm những người con của Tito Jackson. Tito Jackson là anh trai của Michael Jackson và họ từng cùng nhau tham gia nhóm nhạc đình đám The Jackson 5.

Hiếm có ca khúc nào ra mắt tới nửa năm mà vẫn nhận đề cử tại show âm nhạc và đoạt cúp, thế nhưng siêu hit Dynamite của BTS lại làm được điều này. Tại chương trình Music Bank ngày 05/03, Dynamite đã xuất sắc giành chiến thắng trước Celebrity (IU), qua đó trở thành bài hát có nhiều cúp nhất trên show âm nhạc.

BTS phá kỷ lục của chính mình khi quảng bá bản hit Boy With Love (21 cúp), trong khi Dynamite nhận tới 32 cúp. Tổng cộng, 7 chàng trai đã bỏ túi 131 cúp và là nhóm nhạc giành nhiều No.1 nhất show âm nhạc xứ Hàn.