4 cháu nhỏ bị ngộc độc sau khi uống chung chai sữa: Kết luận giám định không tìm thấy chất ma túy

Liên quan đến vụ việc 4 cháu nhỏ ở phường Lạch Tray (Ngô Quyền, Hải Phòng) nhập viện sau khi uống chung chai sữa, chiều 24/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố vừa có kết luận giám định chất lỏng thu giữ trong chai sữa các cháu uống.

Kết luận giám định nêu rõ: Chất lỏng màu trắng thu giữ trong chai sữa do Công an phường Lạch Tray yêu cầu giám định không tìm thấy chất ma túy và tiền chất.

Một cháu nhỏ bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Vietnamnet).

Cũng theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trong các ngày 15, 16 và 17/9, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc 4 thiếu niên phải nhập viện nghi do sốc ma túy sau khi uống chung chai sữa do một thanh niên lạ mặt đưa.

Để làm rõ thông tin, Sở Y tế Hải Phòng có báo cáo chính thức về vụ việc.

Theo đó, 4 học sinh bị ngộ độc gồm: Đặng Thái T. (11 tuổi), Lê Hoàng A. (13 tuổi), Nguyễn Trung T. (13 tuổi, đều trú tại ngõ 70 Lạch Tray) và Phạm Việt H. (16 tuổi, trú tại ngõ 193 Văn Cao, Ngô Quyền).

Theo báo cáo này, ngày 15/9, Trung tâm Y tế quận Lê Chân (TP Hải Phòng) tiếp nhận cấp cứu 4 học sinh trên. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, vã mồ hôi và buồn nôn.

Qua khai thác nhanh gia đình và hỏi bệnh nhân, được biết, trước khi nhập viện, các cháu uống chung chai sữa (không rõ thành phần bên trong), sau đó xuất hiện các triệu chứng trên.

Sau khi xử trí ban đầu, Trung tâm Y tế quận Lê Chân chuyển các bệnh nhân Đặng Thái T., Lê Hoàng A. và Nguyễn Trung T. đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng; cháu Phạm Việt H. được chuyển Bệnh viện Việt Tiệp.

Video: TP Hải Phòng nói gì về việc 4 học sinh nghi sốc ma túy do uống chung chai sữa?

Tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, 3 bệnh nhân được chẩn đoán sơ bộ theo dõi ngộ độc thức ăn, khám các cơ quan khác không có dấu hiệu bệnh lý. Các y, bác sĩ đã làm xét nghiệm cơ bản, rửa dạ dày, truyền dịch, lợi tiểu, theo dõi sát toàn trạng mạch, ý thức, nhịp thở. Sau 1 ngày theo dõi và điều trị, các bệnh nhân tỉnh, đồng tử hai bên đều, phản xạ ánh sáng tốt nên gia đình ký cam kết xin ra viện.

Ngày 16/9, cả 4 cháu xuất viện, đi học trở lại bình thường.

Các bệnh nhân cho biết, trước đó, các cháu uống sữa có chứa tinh dầu CBD oil, sau đó xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, chóng mặt dữ dội, rồi nôn mửa, lơ mơ.

Vật phẩm là chai sữa mà các cháu uống được người nhà mang đến Bệnh viện Trẻ em, sau đó bàn giao cho cán bộ Công an phường Lạch Tray.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an phường Lạch Tray báo cáo Công an quận Ngô Quyền và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan điều tra, xác minh, làm rõ.

Minh Khang - Nguyễn Huệ