3M nỗ lực mang giáo dục STEM đến gần với học sinh tiểu học An Giang

Dự án này mang phương pháp giáo dục và thực hành thiết bị STEM lần đầu tiên đến hơn 2.000 học sinh và 150 giáo viên từ 4 trường tiểu học tại huyện An Phú, tỉnh An Giang với tổng chi phí tài trợ lên đến 22.000 USD.

Hợp tác với Loreto Việt Nam, dự án kéo dài 6 tháng đã mang đến cơ hội học tập STEM cho các trẻ em trên toàn huyện An Phú. Dự án được triển khai với sứ mệnh giúp các em học sinh ở những vùng sâu vùng xa có cơ hội tiếp cận với giáo dục STEM, từ đó truyền cảm hứng cho các em về đam mê khoa học, mơ ước trở thành những người lãnh đạo và sáng tạo tương lai của Việt Nam.

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2020, hai phòng máy tính và ba thư viện tập trung vào lĩnh vực STEM đã được cải tạo và trang bị đầy đủ với hơn 1.000 bộ công cụ, dụng cụ và bộ sách thực hành STEM. Đồng thời với hoạt động giảng dạy trên lớp, việc tổ chức cuộc thi và hội chợ về thử nghiệm STEM cũng được chú trọng thực hiện để lan tỏa niềm vui thích học tập cho các em học sinh.

Ngoài ra, 3M cũng tiến hành các khóa đào tạo kỹ năng và phương pháp giảng dạy STEM cho đội ngũ 20 giáo viên có chuyên môn về khoa học đến từ bốn trường tiểu học. Chương trình đã lan tỏa phương pháp học tập thực hành STEM và mang đến những trải nghiệm mới trong việc dạy và học cho đội ngũ giáo viên cũng như các em học sinh tại huyện.

Ông Jacky Kang, Giám đốc 3M Việt Nam cho biết: “Tại 3M, chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy nền giáo dục cho thế hệ tương lai. Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn hướng tới hỗ trợ tiếp cận giáo dục STEM và mang đến những chương trình giáo dục chất lượng cho các em học sinh cũng như đội ngũ giáo viên trên toàn thế giới. Cụ thể tại Việt Nam, chúng tôi hợp tác với Loreto Việt Nam để mang dự án mô hình học tập STEM đến các trường tiểu học ở An Giang. Thông qua dự án này, chúng tôi mong muốn mang lại cảm hứng cho các em học sinh nông thôn để khám phá sự thú vị của khoa học và có thể ứng dụng vào thực tế cuộc sống”.

“Là một trong những vùng sâu vùng xa nhất Việt Nam, hầu hết học sinh tiểu học ở huyện An Phú, tỉnh An Giang chưa bao giờ được tiếp cận với các hoạt động khoa học giáo dục. Dự án là một cơ hội tuyệt vời để các em được tiếp xúc gần hơn với khoa học, đồng thời giúp các em khám phá thế giới xung quanh, từ đó thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo của mình”, ông Trần Anh Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang cho biết.

“Nhiều người Việt Nam ở cả thành thị hay nông thôn cho rằng giáo dục STEM là một khái niệm trừu tượng và phức tạp vì họ chưa có cơ hội hiểu rõ định nghĩa và cách thức hoạt động của giáo dục STEM. Thông qua dự án, 3M, Loreto Việt Nam, các đối tác địa phương và các đối tác khác muốn thay đổi suy nghĩ, cũng như chứng minh rằng giáo dục STEM và các hoạt động STEM rất đơn giản và thiết thực”, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Điều hành Loreto Việt Nam nhận định.

Được tổ chức tại Trường Tiểu học A Phước Hưng, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang, “ngày hội STEM – Sáng tạo vì tương lai” đã chào đón hơn 250 khách mời bao gồm thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh, cũng như đại diện 3M Việt Nam, Loreto Việt Nam và chính quyền địa phương.

Dự án là một phần của các chương trình vì cộng đồng 3Mgives của Tập đoàn 3M, với mục tiêu hỗ trợ các sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục, nhằm cải thiện cuộc sống và cung cấp giải pháp cho những thách thức cấp bách nhất tại Việt Nam. Trong năm nay, 3M đặt mục tiêu tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn thông qua khoa học ứng dụng, đặc biệt hướng đến đối tượng học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng nông thôn Việt Nam.