33 dự án nhà hình thành trong tương lai được phép bán tại Hà Nội

Theo danh sách vừa được công bố, trong quý II/2020, Hà Nội có 33 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai. Các dự án bất động sản hình thành trong tương lai có đủ điều kiện mở bán nằm tại các quận huyện: Gia Lâm, Long Biên, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Hoài Đức...

Tại Hà Đông gồm:

- Dự án tòa chung cư kết hợp dịch vụ H-CT1 khu đô thị mới Văn Phú nằm tại do Công ty TNHH Hibrand Việt Nam làm chủ đầu tư.

- Dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng do Liên danh CTCP đầu tư và xây dựng Xuân Mai và CTCP Vinaconex 21 làm chủ đầu tư.

- Dự án đầu tư xây dựng Khu C- Khu đô thị Kiến Hưng, phường Kiến Hưng do Liên danh CTCP đầu tư và phát triển đô thị Kiến Hưng do CTCP đầu tư phát triển Hợp Phú và CTCP đầu tư phát triển Tín Phú làm chủ đầu tư.

Tại Long Biên gồm:

- Dự án Công trình hỗn hợp tại lô đất G4*-HH16 thuộc Khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên của CTCP Vinhomes.

- Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside tại tổ 4 phường Thạch Bàn của Công ty TNHH bất động sản Thạch Bàn Lakeside.

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại phường Thượng thanh của CTCP kinh doanh địa ốc Him Lam.

- Dự án Plaschem tại Số 93 phố Đức Giang, phường Đức Giang do CTCP đầu tư và phát triển bất động sản Thế Kỷ làm chủ đầu tư.

- Dự án đầu tư Khu nhà ở cao tầng để bán tại phường Bồ Đề của CTCP Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội làm chủ đầu.

- Dự án xây dựng nhà ở, bãi đỗ xe, trồng cây xanh tại tổ 26 phường Thượng Thanh của Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ Vĩ Yến.

- Dự án đầu tư Khu nhà ở cao tầng để bán tại phường Bồ Đề của CTCP Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội.

Tại Gia Lâm gồm:

- Dự án Khu đô thị Gia Lâm thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm làm chủ đầu tư.

- Dự án Khu đô thị Gia Lâm Thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn của Công ty TNHH bất động sản Minh Tân Hà Nội.

Các dự án chung cư tại khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Tại Hoàn Kiếm gồm:

- Dự án tổ hợp văn phòng nhà ở và dịch vụ thương mại số 52 Hàng Bài của CTCP cơ khí Điện tử T&T.

Tại Hoàng Mai gồm:

- Dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại khu C1, đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông làm chủ đầu tư.

- Dự án nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ công an thành phố Hà Nội và các đối tượng khác tại các lô đất số 9NO, 12BT, 15BT Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng của CTCP Thanh Bình Hà Nội.

- Dự án đầu tư Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tại các phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở của CTCP đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai.

- Dự án khu biệt thự nhà vườn Apromaco tại ô quy hoạch DNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III phường Hoàng Văn Thụ của CTCP Vật tư Nông sản.

Tại Nam Từ Liêm gồm:

- Dự án khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ Vinhomes Park tại phường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và Dự án chung cư S4.02(D8) (L35M.1) thuộc lô đất F4-CH01 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park tại phường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ của CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn.

- Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1, phường Phương Canh do Liên danh CTCP đầu tư xây dựng NHS, Công ty TNHH thương mại Sơn Dương và CTCP đầu tư bất động sản Bắc 9 làm chủ đầu tư.

- Dự án Chung cư U39.1, Z38.1, Z38M.1 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ Vinhomes Park tại phường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ của CTCP HBI.

- Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ Vinhomes Park do CTCP đầu tư xây dựng Thái Sơn làm chủ đầu tư.

- Dự án Khu nhà ở xã hội tại lô đất HH01 và tòa nhà số 4 thuộc lô đất HH02 thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ tại phường Đại Mỗ của CTCP đầu tư Địa ốc Alaska;

- Dự án Hải Đăng City phường Mỹ Đình 2 của CTCP đầu tư địa ốc Hải Đăng.

Tại Bắc Từ Liêm gồm:

Dự án Khu nhà ở thấp tầng tại các lô đất ký hiệu TT-01, TT-02 và TT-03 của Dự án Khu nhà ở Hatecco 6 phường Phương Canh của CTCP Tập đoàn Hateco.

Dự án Ô đất K3-TT1, K3-TT2 thuộc Dự án Khu trung tấm khu đô thị Tây Hồ Tây của Công ty TNHH Phát triển THT.

- Dự án nhà ở thấp tầng khu nhà ở văn phòng Phú Diễn của CTCP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có:

- Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức của CTCP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà; Dự án đầu tư nhà ở thấp tầng khu Lò Gạch giai đoạn II, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội do Công ty TNHH Phúc Anh làm chủ đầu tư.

- Dự án khu nhà ở IEC tại ô quy hoạch B3-2 thuộc quy hoạch phân khu đô thị ký hiệu S5, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội do CTCP Đầu tư Xây dựng và cơ điện IEC làm chủ đầu tư.

- Dự án nhà xã hội CT-08 tại lô CT-08 khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội do Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư.