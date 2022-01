33 địa phương là vùng xanh, Hà Nội chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ 5 - 11 tuổi

(VTC News) -

Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước có 33 tỉnh, thành vùng xanh (cấp độ dịch 1), 23 tỉnh vùng vàng (cấp dộ dịch 2), 7 tỉnh vùng cam (cấp độ dịch 3), không có tỉnh vùng đỏ.

Các địa phương vùng xanh gồm: Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Nam, Hải Dương, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Yên Bái, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, TP.HCM, An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp và Tiền Giang.

7 tỉnh, thành phố thuộc vùng cam gồm: Bình Phước, Bình Định, TP Hải Phòng, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh và Vĩnh Long. Còn lại là địa phương vùng vàng.

Hà Nội 2.955 ca dương tính

Hôm qua (17/1), Sở Y tế Hà Nội phát hiện thêm 2.955 ca dương tính SARS-CoV-2 (675 ca cộng đồng). Bệnh nhân phân bố tại 372 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Thanh Trì (125), Đống Đa (120), Đông Anh (117), Hoàng Mai (103).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4 đến nay) là 94.325 ca, với 50.188 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly.

Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 mới đây của Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng đánh giá, tiến độ tiêm vaccine COVID-19 ở Hà Nội còn chậm. Ông yêu cầu Sở Y tế báo cáo hằng ngày tiến độ từng địa phương, đôn đốc hằng ngày việc tiêm vaccine cho người từ 50 tuổi trở lên có bệnh nền. Các đơn vị cần rà soát sẵn sàng chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Hải Phòng 671 ca

Sở Y tế Hải Phòng ghi nhận 671 ca dương tính SARS-CoV-2 và 404 bệnh nhân xuất viện trong ngày hôm qua. Đến nay, toàn thành phố có 12.171 ca phục hồi, đang điều trị cho 16.244 người và 88 trường hợp nguy kịch.

Nam Định 204 ca

Sở Y tế tỉnh Nam Định ghi nhận 204 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (hơn 90 ca cộng đồng, các ca còn lại tại khu cách ly phong tỏa).

Thái Bình 175 F0

Thái Bình ghi nhận 133 ca dương tính SARS-CoV-2 (khu vực cách ly y tế 76 ca, 57 ca tại cộng đồng đã xác định nguồn lây). Tính từ ngày 10/11/2021 đến nay, tỉnh ghi nhận 4.530 ca mắc COVID-19.

Thanh Hóa 358 F0

Thanh Hóa ghi nhận 358 ca dương tính SARS-CoV-2 (75 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 283 trường hợp đang được cách ly theo quy định).

Tính đến nay, tỉnh ghi nhận 13.110 bệnh nhân COVID-19, 9.679 người điều trị khỏi được ra viện, 18 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An gần 200 F0 mới

Tỉnh Nghệ An ghi nhận 197 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (22 ca được phát hiện ngoài cộng đồng).

Đến nay tỉnh ghi nhận 10.464 bệnh nhân COVID-19, 8.868 bệnh nhân ra viện, 37 ca tử vong. Hiện địa phương này đang điều trị 1.559 bệnh nhân COVID-19.

Quảng Bình 104 ca mắc

Quảng Bình ghi nhận 104 ca dương tính SARS-CoV-2 (62 ca cộng đồng). Trong ngày, thêm 10 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Đến nay, tỉnh ghi nhận tất cả 4.950 ca mắc COVID-19, 3.969 người khỏi bệnh, 906 người đang tiếp tục điều trị.

Miền Tây chủ yếu F0 cộng đồng

Hôm qua, Bến Tre thêm 611 ca mới (597 ca cộng đồng), 601 người điều trị khỏi, trong ngày thêm 11 ca tử vong.

Trà Vinh phát hiện 472 ca mắc mới (464 F0 cộng đồng), 4 trường hợp tử vong.

Tiền Giang thêm 408 ca dương tính (42 ca bằng phương pháp PCR và 366 ca test nhanh kháng nguyên), 78 ca điều trị khỏi và thêm 11 ca tử vong.

Cà Mau ghi nhận 403 F0 (340 ca cộng đồng), 700 người điều trị khỏi, 1 trường hợp tử vong.

Hậu Giang ghi nhận 294 ca mắc mới (284 ca cộng đồng), điều trị khỏi 85 ca, 7 ca tử vong.

Vĩnh Long thêm 221 ca dương tính SARS-CoV-2 (121 ca cộng đồng), điều trị khỏi 96 ca, 11 trường hợp tử vong.

Kiên Giang ghi nhận 123 ca dương tính với SARS-CoV-2 (66 ca cộng đồng, 57 ca trong khu phong tỏa).

Cần Thơ thêm 114 ca dương tính SARS-CoV-2, 88 người điều trị khỏi, 10 ca tử vong.

Bạc Liêu thêm 106 ca mắc mới (76 F0 cộng đồng), 396 ca được xuất viện.

Đồng Tháp phát hiện 61 người dương tính SARS-CoV-2 (33 ca cộng đồng), 64 người khỏi bệnh, 15 ca tử vong.

An Giang ghi nhận 47 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 và điều trị khỏi 314 trường hợp.

Sóc Trăng ghi nhận 82 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, 3 trường hợp tử vong.