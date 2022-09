32 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

(VTC News) -

Nguồn tin của VTC News cho biết, lúc 19h hôm nay, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 9 thi thể, nâng số người thiệt mạng lên 32 người, trong đó 17 nam, 15 nữ.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An để khám nghiệm tử thi, nhận diện danh tính.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân rời hiện trường về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An.

Trước đó, tại hiện trường, một lãnh đạo TP Thuận An cho biết, đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm 9 thi thể. Những nạn nhân này bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Các thi thể đã được đưa ra ngoài.

Ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường vụ, đến 20h cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát cơ động, Công an TP Thuận An, Công an TP.HCM… vẫn khẩn trương làm nhiệm vụ.

Các tổ công tác, với trang thiết bị phương tiện cứu hộ luân phiên nhau, tiếp cận hiện trường vụ cháy từ nhiều phía khác nhau để tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng tại hiện trường tối 7/9.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP Thuận An) do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), trong đó có 29 phòng hát. Quán karaoke An Phú được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2016.

Năm 2017, cơ sở karaoke này được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy và giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra về an toàn Phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh này vào các năm 2019, 2021 và gần đây nhất trong năm 2022.

Về nguyên nhân vụ cháy, UBND tỉnh Bình Dương nhận định ban đầu là chập điện.

Nhằm nhanh chóng ổn định tình hình, chính quyền Bình Dương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những gia đình, nạn nhân gặp nạn.

Trước mắt với mỗi nạn nhân thiệt mạng, UBND TP Thuận An sẽ hỗ trợ 30 triệu đồng (20 triệu đồng từ nguồn ngân sách, 10 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa).

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, TP Thuận An sẽ hỗ trợ mỗi người 5 triệu đồng.