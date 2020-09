3 yếu tố khiến Vườn Vua Resort & Villas trở thành cơ hội đầu tư sáng giá

Vườn Vua Resort & Villas đã trở thành một trong những điểm sáng đầu tư trong khu vực phía Bắc về biệt thự sinh thái ven đô, được nhắc tới nhiều trong thời gian qua. Thông tin dự án này sắp bước vào giai đoạn mở bán đã thu hút được sự chú ý của những nhà đầu tư nhạy bén với 3 yếu tố: Sở hữu cùng lúc đầm sen Bạch Thủy rộng lớn, nguồn suối khoáng nóng Thanh Thủy quý giá và cuối cùng là tầm nhìn quy hoạch và quy mô đầu tư bài bản từ chủ đầu tư Thăng Long Invest Group (TIG).

Đầm sen Bạch Thủy lớn hàng đầu miền Bắc - Nơi tôn vinh loài Quốc Hoa

Có thể nói, đầm sen Bạch Thuỷ chính là trái tim của toàn bộ dự án, rộng hàng đầu Việt Nam hiện nay với gần 70ha sen liền mạch trong tổng số gần 100 ha của dự án Vườn Vua Resort & Villas và phạm vi mở rộng, nơi đây gắn liền với những điển tích lịch sử thời Hùng Vương xa xưa như Vườn Vua, Đồi Vua, Tản Viên Sơn,...

Du khách đến Vườn Vua được ngắm sen, chụp ảnh với sen, hít thở bầu không khí thơm ngát hương sen, uống rượu sen, ăn xôi sen, cháo sen , chè sen và thưởng thức những ly trà sen thơm nồng… sen Vườn Vua chính là một trong những yếu tố hàng đầu thu hút du khách đến với nơi này.

Nguồn khoáng nóng Thanh Thủy – Đặc ân thiên nhiên thu hút du lịch bốn mùa độc đáo

Mạch suối khoáng nóng Thanh Thủy có nhiệt độ nước trung bình từ 37 độ C đến 43 độ C, cao nhất là 53 độ C. So với suối khoáng nóng Kim Bôi, mạch khoáng nóng Thanh Thủy có độ nóng đạt chuẩn giúp cho việc tắm ngâm, trị liệu và phục hồi sức khỏe đạt kết quả cao được nhiều tài liệu, nghiên cứu đánh giá là mỏ khoáng tốt hàng đầu Đông Nam Á.

Được thừa hưởng nguồn nước khoáng nóng quý giá này Vườn Vua Resort & Villas đã và đang đầu tư rất nhiều dịch vụ chuyên nghiệp cao cấp sử dụng khoáng nóng để du khách thư giãn và chăm sóc sức khỏe như tắm khoáng nóng, sục khoáng, trị liệu, spa, tắm onsen…

Theo tìm hiểu, Vườn Vua Resort & Villas là một trong số ít những dự án biệt thự nghỉ dưỡng có được sự ưu việt này trên thị trường, một trong những yếu tố đảm bảo thu hút du khách vào mùa đông – một mùa du lịch thấp điểm.

Quy hoạch hấp dẫn và có tầm nhìn xa cùng sự đầu tư lớn, bài bản của chủ đầu tư

Nghiên cứu kỹ quy hoạch tổng thể, dự án được quy hoạch xây dựng hầu như chỉ bám vào phần đất hiện trạng, giữ tối đa không gian đầm sen Bạch Thủy, bảo tồn cao nhất nét tự nhiên của thiên nhiên với mật độ xây dựng rất thấp, chỉ chiếm khoảng 20%.

Cùng với việc quy hoạch và đầu tư đầy đủ, đồng bộ nhiều công trình dịch vụ tiện ích như: Hệ thống phòng nghỉ, villas nhiều tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao, cùng hệ thống hàng trăm bể bơi; các khu dịch vụ tắm khoáng nóng, spa, gym, massage, yoga, thiền; hàng chục nhà hàng, café & bar; các khu trung tâm hội nghị; các không gian tổ chức sự kiện; các không gian thể thao ngoài trời như: sân golf, bóng đá, tennis, xe đạp, chèo thuyền… Vườn Vua Resort & Villas thu hút được mọi đối tượng du khách, từ khách gia đình nghỉ dưỡng cuối tuần, khách đoàn du lịch MICE đến khách du lịch tour nghỉ dưỡng truyền thống; phù hợp với cả gia đình 3 thế hệ.

Với quy mô đầu tư lớn đã hoàn thành và đi vào khai thác kinh doanh hiệu quả đã được kiểm chứng - kể cả trong giai đoạn đóng băng du lịch bởi dịch Covid 19 thì Vườn Vua Resort & Villas vẫn luôn đông khách và có công suất thuê phong tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Đây chính là một trong những điểm sáng hiếm hoi về mô hình du lịch nghỉ dưỡng ven đô – đồng thời tạo xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ 2 vẫn kinh doanh ổn định trong thời Covid. Với những ưu việt như vậy, Vườn Vua Resort & villas hiện đang là một trong những dự án thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi chính thức mở bán biệt thự nghỉ dưỡng trong thời gian này.

Sự kiện mở bán dự án Vườn Vua Resort & Villas được tổ chức vào ngày 20/09/2020 tại trung tâm hội nghị Golden Lotus Palace của Vườn Vua Resort & Villas.