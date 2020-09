3 Tổng thống Mỹ từng đối mặt với mối nguy từ chất độc ricin

Lần đầu tiên trong 5 cuộc tấn công Nhà Trắng bằng ricin là trong một âm mưu nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush vào năm 2003.

Đến năm 2013, chất độc này được gửi qua đường bưu điện tới Tổng thống Barack Obama, Thượng nghị sĩ Roger Wicker và Thẩm phán Mississippi là Sadie Holland. Thủ phạm bị bắt và ngồi tù nhiều thập kỷ.

Năm 2014, một lần nữa, ricin được gửi cho ông Obama và ông Michael Bloomberg, Thị trưởng New York.

Chất ricin được tìm thấy trong các gói bưu kiện gửi tới Nhà Trắng tổng cộng 5 lần trong 17 năm trở lại đây. (Ảnh: The Today Show)

Donald Trump trở thành vị Tổng thống thứ 3 của Mỹ bị tấn công bằng bưu kiện chứa ricin. Hồi tháng 10/2018, Cơ quan Mật vụ Mỹ thu giữ các phong bì có chứa hạt thầu dầu được gửi cho Tổng thống Trump, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis, và Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ John Richardson.

Gần đây nhất, truyền thông Mỹ hôm 19/9 đồng loạt đưa tin có thêm một chiếc phong bì chứa chất độc ricin gửi tới Tổng thống Trump.

Như vậy, chất ricin được tìm thấy trong các gói bưu kiện gửi tới Nhà Trắng tổng cộng 5 lần trong 17 năm trở lại đây.

Ricin là một loại kịch độc có trong hạt thầu dầu tự nhiên hoặc được tạo nên từ vật liệu thừa còn sót lại từ quá trình chế biến hạt thầu dầu, thường được sử dụng trong các vụ ám sát hơn là tấn công hàng loạt.

Lực lượng chống độc tại Mỹ.

Do quá phổ biến và dễ sản xuất nên chất ricin thường bị lợi dụng để phục vụ các mục đích bất chính. Vì khả năng gây chết người, ricin được coi là vũ khí sinh học, nhiều nhóm khủng bố như ISIS, Al-Qaeda, và cả các quốc gia như Iraq cũng từng thử nghiệm.

Sử dụng ricin dễ dàng hơn nhiều so với việc phát triển các vũ khí sinh học khác như bệnh than, sốt rét, dịch hạch,... Bởi vậy, những vụ việc như thế này sẽ còn xảy ra và sẽ còn nhiều cuộc tấn công bằng ricin trong tương lai.

Một trong các biện pháp đối phó với mối nguy từ vũ khí sinh học của Nhà Trắng là hệ thống phân loại và sàng lọc bưu kiện trước khi đưa đến tay người nhận. Hệ thống này đã thành công ngăn chặn nhiều sự cố liên quan đến tác nhân hóa học hoặc sinh học nhằm gây rối nước Mỹ.

Cuộc tấn công bằng ricin gần đây nhắc nhở nước Mỹ rằng 19 năm sau thảm họa bệnh than, mối đe dọa khủng bố sinh học vẫn tồn tại và quốc gia này nên đặt an toàn sinh học là một trong những ưu tiên hàng đầu của việc đảm bảo an ninh quốc gia.