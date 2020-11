3 người trong một gia đình ở Quảng Nam bị bắn, chém trọng thương trong đêm

Vụ việc xảy ra vào tối nay (26/11) tại tổ dân phố Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Trần Thị Ly Na (38 tuổi) bất ngờ bị một đối tượng (chưa rõ danh tính) cầm súng bắn vào ngực. Ngoài ra, kẻ hung hãn này còn dùng dao chém vào đầu và mặt bà Trần Thị Lan (53 tuổi, mẹ chị Na), con trai chị Na là Trần Quang Huy (12 tuổi) bị chém ở tay.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại khẩu súng ở hiện trường rồi tháo chạy. 3 nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Tại đây, các bác sĩ đã gắp viên đạn găm vào ngực chị Na ra ngoài.

Hiện trường vụ nổ súng tại nhà chị Na. (Ảnh: B.Đ)

Cũng trong tối nay, Công an huyện Bắc Trà My phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng khiến một người dân ở xã Trà Dương thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, Đỗ Xuân H. (39 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) mang theo khẩu súng tự chế và chạy xe máy đến nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thành T. (49 tuổi).

Tại đây, H. cầm súng bắn ông T. khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Sau khi gây án, H. nhanh chóng rời khỏi hiện trường.