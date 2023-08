3 mẫu ô tô 'cháy hàng' ngay ngày đầu mở bán

(VTC News) -

Citroen My Ami Buggy

Citroen My Ami Buggy là chiếc xe điện mini phong cách off-road. Ngày 20/6/2023, Citroen bắt đầu mở bán My Ami Buggy. Đáng chú ý, tất cả 800 chiếc Citroen My Ami Buggy đã được bán ra trong vòng chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sau khi hãng mở bán trực tuyến.

(Ảnh: Top Gear)

Citroen My Ami Buggy là xe chạy điện với thiết kế nhỏ nhắn, không cửa. Trước đây, mẫu xe này chỉ có sẵn ở Pháp, 2023 là năm đầu tiên Ami Buggy được bán ra ở các thị trường khác gồm Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Luxembourg và Hy Lạp.

Ban đầu Ami Buggy được thiết kế dưới dạng xe ý tưởng. Tuy nhiên, Ami Buggy nhận được phản hồi rất tốt từ công chúng nên Citroen quyết định đưa nó vào sản xuất.

Citroen My Ami Buggy được trang bị gói pin 5,5 kWh có thể sạc đầy trong 4 giờ và chạy được 74 km. Tốc độ tối đa của xe chỉ 45 km/giờ.

Toyota bZ3

Tháng 4 vừa qua, FAW-Toyota (một liên doanh được thành lập bởi FAW Group và Toyota vào năm 2000) hợp tác cùng hãng xe Trung Quốc BYD ra mắt Toyota bZ3. Đây là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản. Đáng chú ý, bZ3 đã nhận được 5.000 đơn đặt hàng chỉ trong ngày mở bán.

(Ảnh: Toyota Motor)

Toyota bZ3 sử dụng pin lithium-ion LFP Blade, động cơ điện và hệ thống điều khiển điện tử của BYD. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.725x1.835x1.475 mm, chiều dài cơ sở 2.880 mm.

Nội thất xe nổi bật với vô lăng đáy phẳng, màn hình thông tin giải trí rộng tới 12,8 inch.

Hai phiên bản cao cấp của Toyota bZ3 được trang bị động cơ công suất 180 kW mô-men xoắn cực đại 303 nm, vận tốc tối đa 160 km/giờ. Toyota bZ3 có khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ chỉ trong 7,5 giây và phạm vi di chuyển 616 km. Toyota bZ3 có thể sạc từ 30% đến 80% trong 27 phút với sạc nhanh DC.

Kia Seltos 2023

Ngày 4/7 vừa qua, Kia Seltos bản nâng cấp ra mắt tại Ấn Độ. Sau đó, Kia Ấn Độ bắt đầu nhận đặt cọc Kia Seltos 2023 từ ngày 14/7/2023. Ngay trong ngày đầu mở bán tại Ấn Độ, Kia Seltos bản mới đã nhận được 13.424 lượt đặt hàng.

(Ảnh: Autocar India)

Thiết kế của Kia Seltos 2023 mới gây ấn tượng ở mọi góc nhìn. Xe được trang bị cản trước lớn, đèn pha cùng dải đèn LED định vị ban ngày tích hợp vào lưới tản nhiệt, cụm đèn hậu có dạng hình chữ "L" ngược cùng dải LED nằm ngang trên cửa cốp sau.

Bên trong khoang nội thất của Kia Seltos là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,5 inch, màn hình HUD 8 inch, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh...

Tại Ấn Độ, Kia Seltos có 3 tùy chọn động cơ gồm máy xăng hút khí tự nhiên 1.5L (115 mã lực, 144 Nm), máy xăng tăng áp 1.5L (160 mã lực, 253 Nm) và động cơ diesel tăng áp 4 xylanh 1.5L (116 mã lực, 250 Nm).