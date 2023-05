3 lý do VinFast VF 5 Plus là lựa chọn hàng đầu của người trẻ

(VTC News) -

Mới đây, VinFast bàn giao những chiếc VF 5 Plus đầu tiên đến tay khách hàng Việt Nam sau 4 tháng mở bán. Ngay khi mới xuất hiện, mẫu xe này đã được những người quan tâm và giới chuyên gia đánh giá là sẽ được nhiều người trẻ săn đón.

Những khách hàng đầu tiên nhận xe VinFast VF 5 Plus đa số là người trẻ, ưa thích vẻ đẹp hiện đại, phá cách của mẫu eSUV này.

Thiết kế độc đáo đề cao cá tính riêng

VinFast VF 5 Plus sở hữu thiết kế hiện đại, đa sắc màu, đậm cá tính với 16 tùy chọn màu ngoại thất. Với 2 cách phối màu đơn sắc hoặc kết hợp 2 tông màu khác nhau ở thân và nắp xe, VinFast VF 5 Plus mang vẻ đẹp thời thượng, phá cách và có tính cá nhân hóa cao, đảm bảo đáp ứng được sở thích và phong cách riêng của mỗi chủ nhân. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu ô tô điện đầu tiên cho những người trẻ đầy năng động, góp phần kiến tạo xu thế mới.

VF 5 Plus được định vị trong phân khúc SUV hạng A với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.967 x 1.723 x 1.578 mm cùng chiều dài cơ sở 2.514 mm. Dù nhỏ gọn nhưng VinFast VF 5 Plus lại sở hữu khoảng sáng gầm đến 168 mm nên có thể di chuyển dễ dàng trên bất kỳ loại địa hình nào, đồi núi hay đô thị. Bên cạnh đó, khoang hành lý tiêu chuẩn 260 lít và có thể tăng lên đến 900 lít khi gập hàng ghế sau đảm bảo phục vụ mọi nhu cầu của chủ nhân.

Thiết kế mặt trước VF 5 Plus với những đường nét sang trọng, hiện đại nhưng không mất đi sự trẻ trung, năng động.

Phần đầu xe VF 5 Plus thu hút ánh nhìn bởi cụm đèn halogen kích thước lớn được bố trí thấp đậm tính hiện đại, bao gồm đèn pha, đèn định vị cùng đèn chờ dẫn đường. Bộ la-zăng hợp kim kích thước 17 inch, đường gân nổi mạnh mẽ đậm chất SUV xung quanh thân xe.

Đuôi xe VF 5 Plus mang nét đặc trưng rất riêng của dòng ô tô điện VinFast với dải đèn nhận diện thương hiệu liền mạch và vắt ngang toàn bộ chiều rộng. Cụm đèn xi-nhan, đèn lùi và đèn sau màu đỏ được bố trí thấp phía dưới, trong khi cánh gió, ăng-ten dạng vây cá được sơn phủ cùng màu với nóc xe.

Để gia tăng chất SUV cho VinFast VF 5 Plus, phần cản sau sở hữu thiết kế khá hầm hố với màu đen bóng, càng nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn tổng thể cho mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ.

Nội thất VinFast VF 5 Plus hướng đến thiết kế tối giản và tập trung cho người dùng. Phía sau vô-lăng dạng D-cut là bảng đồng hồ thông tin lái kích thước 7 inch, bố trí ngang tầm màn hình thông tin giải trí trung tâm có kích thước 8 inch.

Trên VF 5 Plus, cần số được thiết kế dạng núm xoay thời thượng. Đây là kiểu dáng độc nhất trong phân khúc SUV đô thị hạng A hiện nay.

Bên trong khoang lái của VF 5 Plus được thiết kế theo phong cách tối giản, sang trọng.

Đáng chú ý, VinFast VF 5 Plus mang đến cho chủ nhân loạt tính năng thông minh độc đáo như định vị xe từ xa, tìm kiếm địa điểm và dẫn đường, hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực, hỏi đáp trợ lý ảo, kết nối mua sắm trực tuyến, đặt lịch hẹn dịch vụ, cập nhật phần mềm từ xa… Tất cả nhằm hướng đến một mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ hiện đại, phù hợp với nhịp sống năng động của giới trẻ trong lần đầu sở hữu ô tô.

Sử dụng nhiên liệu xanh, chi phí vận hành tiết kiệm

Với bộ pin LFP dung lượng 37,23 kWh, VinFast VF 5 Plus có khả năng sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 30 phút. Sau mỗi lần sạc đầy, mẫu eSUV đô thị này có thể vận hành trên quãng đường lên đến hơn 300 km (theo chuẩn NEDC).

Để sở hữu mẫu xe điện mới nhất của VinFast, khách hàng có hai tùy chọn về giá: 458 triệu đồng không kèm pin hoặc 538 triệu đồng nếu mua xe kèm pin. So sánh về chi phí sử dụng, các tính toán sơ bộ cho thấy VinFast VF 5 Plus giúp chủ nhân tiết kiệm khoảng 19 triệu đồng/năm so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Tính tương quan giữa mức giá và những điểm nổi bật của sản phẩm như thiết kế, tính năng, chi phí sử dụng, VF 5 Plus có thể xem là lựa chọn sáng giá cho phân khúc SUV hạng A hiện nay.

VF 5 Plus gây ấn tượng bởi khả năng vận hành mạnh mẽ với công suất tối đa 100 kW và quãng đường di chuyển hơn 300 km sau khi sạc đầy.

Hậu mãi chu đáo, bảo hành dài lâu

Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, khách hàng mua xe VinFast còn được hưởng nhiều đặc quyền về hậu mãi.

Theo đó, chủ nhân VinFast VF 5 Plus sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay trong phân khúc hạng A với thời gian tối đa 7 năm hoặc 140.000 km. Ngoài ra, dịch vụ sửa chữa lưu động (Mobile Services), dịch vụ cứu hộ pin 24/7 hay hệ thống 150.000 cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh thành trên cả nước cũng là điểm cộng giúp chủ nhân VinFast VF 5 Plus tự tin chinh phục mọi cung đường.

Nhờ vào những lợi điểm về thiết kế, tính năng an toàn cũng như giá bán và hậu mãi, VinFast VF 5 Plus được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe tái định vị phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ nói chung cũng như xe hạng A nói riêng tại Việt Nam.

Với VinFast VF 5 Plus, giấc mơ sở hữu chiếc ô tô điện đầu tiên đã trở nên dễ dàng hơn với nhiều người, sẵn sàng đem đến cho những chủ nhân trẻ trung, năng động và cá tính những trải nghiệm tuyệt vời trên mọi hành trình.

Bảo Anh