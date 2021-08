3 lợi ích của quả việt quất đối với sức khỏe

(VTC News) -

Việt quất là một loại trái cây vô cùng đa năng. Ta có thể ăn kèm chúng với cháo, xay nhuyễn để pha chế thành món sinh tố bổ dưỡng, hoặc sử dụng để làm bánh việt quất nướng thơm ngon. Ngoài ra, nghiên cứu mới nhất (2) cho thấy rằng việc tiêu thụ một lượng lớn chất flavonoid (3) (thành phần cung cấp sắc tố màu xanh tươi cho quả việt quất) giúp ngăn chặn sự suy giảm tinh thần và cải thiện sức khỏe của não bộ. Điều này càng thể hiện tầm quan trọng của việc đảm bảo tiêu thụ loại trái cây giàu chất dinh dưỡng này nhiều nhất có thể.

Việt quất từ ​​lâu đã được ca ngợi là một loại siêu trái cây nhờ giá trị dinh dưỡng cao.

Việt quất giúp kìm hãm quá trình suy giảm nhận thức thế nào?

Nghiên cứu cho thấy rằng quá trình gây ra những dấu hiệu lão hóa cơ thể như nếp nhăn cũng ảnh hưởng đến chức năng não bộ. Các chất chống oxy hóa có trong việt quất có thể góp phần làm chậm quá trình suy giảm hoạt động của não bộ, giúp ngăn ngừa sự khởi phát của các bệnh liên quan đến nhận thức ở người cao tuổi như Alzheimer's và Dementia (Sa sút trí tuệ), thường gặp đặc biệt ở phụ nữ.

Việt quất hỗ trợ chống lại chứng lo âu

Nhờ hàm lượng vitamin C cao (một cốc việt quất chứa 24% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày) và chất chống oxy hóa, việt quất có thể giúp điều chỉnh và ngăn chặn sự gia tăng đột biến của nồng độ cortisol bằng cách tái tạo và bảo vệ các tế bào bị tổn thương bởi hormone gây căng thẳng. Do đó, thần kinh được xoa dịu và cảm giác lo âu được kiểm soát. Ngoài ra, việt quất còn giúp giải tỏa căng thẳng ở một cấp độ cao hơn bằng cách tăng mức serotonin (hormone hạnh phúc) và điều chỉnh chức năng não bộ của chúng ta nhằm chống lại căn bệnh trầm cảm và lo âu.

Việt quất có vai trò thế nào trong việc giảm thiểu tác động của PTSD

Nghiên cứu thuyết phục đến từ Trường Đào tạo ngành Thú Y của Đại học bang Louisiana cho thấy tính hiệu quả của việt quất trong việc chống lại tác động của PTSD (Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn)? Các nhà nghiên cứu tại đó đã tạo dựng một thí nghiệm trên những con chuột cống. Đầu tiên, họ để chúng trải qua một sự kiện gây sang chấn bằng cách cho chúng tiếp xúc với một vật thể lạ. Kết quả là những con chuột đã thể hiện nỗi sợ hãi thay vì sự tò mò. Sau đó, các nhà khoa học cho chúng ăn một chùm quả việt quất.

Khi tập trung vào một loại gen có tên gọi là SKA2 (biểu hiện với một mức độ cao bất thường ở những người đã từng tự tử), các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những con chuột trải qua triệu chứng tương tự như PTSD và được cho ăn quả việt quất thì có mức độ biểu hiện SKA2 thấp hơn so với những con chuột thí nghiệm thông thường. Điều này cho thấy việc ăn khoảng hai cốc việt quất mỗi ngày (tương đương với lượng những con chuột trong thí nghiệm được cho ăn) có thể mang lại lợi ích cho con người.

PTSD là một chứng rối loạn phát sinh sau khi ai đó trải qua một sự kiện đau buồn, xuất hiện đặc biệt nhiều ở các cựu chiến binh và những phụ nữ từng là nạn nhân của tấn công tình dục (7). Một loạt các vấn đề về tâm lý, hành vi và xã hội có thể nảy sinh, bao gồm trầm cảm, lạm dụng chất kích thích và các vấn đề trong mối quan hệ.

Với ước tính gần 7% dân số Mỹ sẽ trải qua rối loạn căng thẳng hậu sang chấn tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, và 10% sẽ mắc phải căn bệnh trầm cảm (con số này dường như đang tăng lên hàng năm) (8) thì việc bổ sung thật nhiều trái việt quất trong khẩu phần ăn uống có lẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

