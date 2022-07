3 lần hôn mê sau cơn đau đầu dữ dội

(VTC News) -

Bệnh nhân T.V.H, sinh năm 1981, ngụ An Giang được đưa đến bệnh viện Đa khoa SIS Cần Thơ trong tình trạng đau đầu dữ dội, co giật và hôn mê 3 lần. Anh H. được nhập viện cấp cứu tại bệnh viện địa phương với huyết áp tăng cao 240mmHg, kèm nôn ói, ngất xỉu và tim ngừng đập. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng điều trị. 30 phút sau anh H. tỉnh lại.

Trong thời gian điều trị bệnh nhân bị tái phát hai lần hôn mê tương tự. Khi đang dần khỏe lại, huyết áp bệnh nhân H. lại liên tục thay đổi lúc cao lúc thấp, kèm theo triệu chứng co giật, đau nhức đầu không thuyên giảm. Các bác sĩ chụp cắt lớp CT và phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết não. Người nhà xin chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện SIS Cần Thơ.

Bệnh nhân H. được bác sĩ thăm khám sau khi can thiệp mạch thành công.

Các bác sĩ Bệnh viện SIS Cần Thơ đo huyết áp, cho bệnh nhân thở oxy và chụp MRI để xác định nguyên nhân gây đột quỵ và hôn mê. Họ phát hiện bệnh nhân đã bị vỡ túi phình mạch máu não vị trí động mạch thông trước rất phức tạp.

TS.BS Trần Chí Cường – Giám đốc bệnh viện SIS Cần Thơ, người trực tiếp thực hiện ca can thiệp cho biết: “Đây là trường hợp rất hi hữu được cứu sống. Vì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu đột ngột dữ dội, co giật, hôn mê sau đó lại tỉnh dậy và lặp lại 3 lần như vậy. Khả năng mỗi lần bệnh nhân lên cơn co giật hôn mê là rơi vào tình trạng đợt xuất huyết não từ túi phình vỡ ra.

Thông thường, các trường hợp bệnh nhân xuất huyết do vỡ túi phình nguy cơ tử vong do vỡ lần đầu là khoảng 30-50% tùy theo lượng máu chảy, lần 2-3 nguy cơ tử vong tăng lên 80-90%”.

Phương pháp điều trị phình mạch máu não vỡ bao gồm phẫu thuật kẹp túi phình và can thiệp nội mạch DSA đặt coils. Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, can thiệp nội mạch DSA thì an toàn hơn và ít xâm lấn. Với can thiệp nội mạch DSA có thể đặt Coils đơn thuần khi túi phình cổ hẹp, khi túi phình cổ rộng đang xuất huyết như bệnh nhân H. kỹ thuật can thiệp vô cùng khó khăn vì phải dùng Stent che cổ túi rồi sau đó mới đặt coil được… Tuy nhiên vấn đề là nguy cơ tắc Stent cấp vì bệnh nhân không thể uống thuốc chống tắc Stent trong lúc này.

Với những khó khăn như thế, các bác sĩ đã dùng kỹ thuật tạo hình cổ túi phình lúc đặt coils bằng Stent lấy huyết khối, khi đặt coils xong cầm máu được chúng tôi tiến hành kéo Stent ra và bệnh nhân không cần dùng thuốc chống đông sau đó….

Bác sĩ Cường cho biết, thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ tối đa là 6 giờ. Nếu bệnh nhân đến trễ việc cấp cứu và điều trị sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí nhiều trường hợp không thể cứu chữa do trễ giờ vàng. Ba dấu hiệu nhận biết bệnh nhân đột quỵ là mặt méo, yếu liệt tay chân, nói khó.

Các yếu tố nguy cơ dẫn đến xuất huyết não, ngoài dị dạng, dị tật có sẵn trong người thì bệnh nhân có bệnh nền kèm theo như tăng huyết áp đột biến (180-200mmHg), hoặc tăng huyết áp đơn thuần cũng gây xuất huyết não trên bệnh nhân nhiều bệnh nền, lớn tuổi.