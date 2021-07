3 kịch bản cho TP.HCM sau 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

(VTC News) -

Chiều 13/7, ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc TP.HCM dự định sẽ có những kịch bản nào sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi đưa ra 3 tình huống.

Tình huống thứ nhất, TP.HCM ngăn chặn và kiểm soát được dịch COVID-19 và xem xét việc thực hiện Chỉ thị 16 thế nào. Lúc đó có thể là giảm Chỉ thị 16, hoặc Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 19 tùy theo diễn biến dịch.

Toàn cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Tình huống thứ 2 là TP.HCM chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng, khi đó phải tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16, thậm chí là tăng cường thực hiện Chỉ thị 16+ ở nhiều địa bàn.

Tình huống xấu nhất mà không ai mong muốn đó là dịch gia tăng mạnh mẽ và mất kiểm soát. Đối mặt với tình huống này, TP.HCM phải tính toán phong tỏa kèm biện pháp mạnh hơn để ứng phó hoặc sẽ có một cách tiếp cận khác.

“Việc này TP.HCM đang nghiên cứu và đề xuất với Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 để có đề xuất cho phù hợp tình hình. Việc quyết định nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trong những ngày còn lại. Từng người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các biện pháp nghiêm ngặt nhất”, ông Mãi nói.

Ông Mãi cũng cho rằng, để đạt hiệu quả cao nhất, các ngành chức năng tiếp tục phát huy sự tích cực, chủ động cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân. Các yếu tố trên sẽ giúp TP.HCM đạt kết quả cao nhất là tình huống 1. Ngược lại, nếu không nghiêm, không đồng bộ thì phải thực hiện tình huống 2 hoặc đối diện với kết quả xấu hơn là tình huống 3.

Tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM thông tin trong thời gian, TP.HCM tập trung cho mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Nhưng đến thời điểm này thì thành phố xác định phòng chống dịch là ưu tiên số một, đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng người dân được đặt lên trên hết và trước hết. Do đó, nơi nào an toàn thì mới tổ chức sản xuất, nếu chưa an toàn thì củng cố các điều kiện, khi nào an toàn thì mới sản xuất.