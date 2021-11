3 gợi ý cho những 'tấm chiếu mới' để trở thành Gaming Creator chuyên nghiệp 

(VTC News) -

Với lời đồn về mức thu nhập “khủng” mỗi tháng, Gaming Creator nhanh chóng trở thành nghề nghiệp “hot” được nhiều bạn trẻ mê game quan tâm. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có trường lớp đào tạo chính quy cho công việc này.

Hiểu được sự khó khăn mà các bạn trẻ đang gặp phải, trong sự kiện lần này, bộ ba creator PewPew, Tuấn Khó Đỡ và Nắng đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh câu chuyện làm nghề cũng như những kinh nghiệm “xương máu” giúp các bạn trẻ có tiềm năng tiến dần đến ước mơ trở thành Creator chuyên nghiệp và có thể thu hút hàng triệu view từ khán giả trong tương lai.

3 gợi ý tuyệt vời dành cho các bạn trẻ

Nội dung hấp dẫn sẽ quyết định vị thế của bạn trên thị trường

Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao khán giả lựa chọn theo dõi bạn trong hàng trăm Creator ngoài kia?

Để tồn tại trong nền công nghiệp đầy tính cạnh tranh này, nội dung là yếu tố rất quan trọng.

Nội dung sẽ được phát triển dựa trên định hướng hình ảnh mà creator hướng đến. Nếu bạn định nghĩa mình là người hài hước thì từ phong cách livestream cho tới những nội dung bạn đăng trên mạng xã hội phải thể hiện được tính cách vui vẻ đó.

Bên cạnh đó, hãy xác định tệp fan của bạn là ai và họ yêu thích những nội dung gì, từ đó bạn mới có thể sáng tạo ra “công thức” sản xuất nội dung thu hút khán giả.

Tuấn Khó Đỡ gợi ý cho bạn hãy thử sức với những tựa game khác biệt để giảm bớt tính cạnh tranh, đồng thời giúp bạn xây dựng được màu sắc riêng trong mắt khán giả. Các tựa game bạn có thể tham khảo là game offline, game kinh dị hoặc những dòng game tuổi thơ.

Ngoài ra, Nắng còn gợi ý cho các bạn trẻ nên thử sức với chương trình VOD. Đây là sân khấu giúp các bạn show-off được những màn highlight mãn nhãn nhất trong buổi livestream.

Video dài khoảng 3 - 4 phút sẽ giúp khán giả dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với 1 livestream dài 4 tiếng.

Tương tác chính là “vũ khí” giúp khán giả chú ý đến bạn

Một Creator không thể thành công nếu thiếu khán giả. Vì vậy, hãy “quan tâm” đến họ thật chu đáo. Để “giữ chân” khán giả, ngoài việc xây dựng một nội dung thu hút, hãy tương tác thật nhiều cùng fan để họ thấy bạn luôn dành cho họ một vị trí đặc biệt.

Đề cập đến các tips xây dựng cộng đồng fan, PewPew chia sẻ: “Livestream là thứ bạn làm hàng ngày, nó không phải sân khấu nên không cần vai diễn nào ở đây cả.

Bạn càng chân thực bao nhiêu thì khán giả càng yêu quý bạn bấy nhiêu. Hãy thoải mái chia sẻ mong muốn của bạn với khán giả để hai bên có thể hiểu nhau hơn, từ đó rút ngắn được khoảng cách giữa bạn và người xem”.

PewPew khuyên các bạn Creator nên có sự tương tác thật nhiều cùng fan.

Nền tảng livestream phù hợp sẽ đưa bạn tiến gần hơn với công chúng

Nền tảng livestream chính là “sân chơi” thực tế của gaming creator. Sự phát triển của eSport là tiền đề khiến các nền tảng livestream “mọc” lên như nấm.

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy rằng, khi đề cập đến một phương thức tiện lợi để phát sóng video trực tiếp, thì Facebook lại tỏ ra nổi trội so với các nền tảng khác (Theo Nick Carney – Social Media Marketing của HubSpot).

Với lợi thế về lượng người dùng khổng lồ với hơn 2,7 tỷ người truy cập mỗi tháng cùng mức tăng trưởng lên tới 200% mỗi năm, Facebook Gaming ngày càng chứng tỏ được chỗ đứng vững chắc trên nền công nghiệp đầy tính cạnh tranh này.

Lời khuyên từ người dẫn dắt

Theo Bà Thủy Nguyễn - Quản lý chiến lược của Facebook Gaming tại Việt Nam, mục tiêu quan trọng của Facebook Gaming là trở thành nền tảng đa dạng và an toàn nhất hiện có để tất cả các bạn trẻ tiềm năng đều có thể làm Gaming Creator và kiếm tiền trên Facebook.

Bà Thủy Nguyễn - Quản lý chiến lược của Faecbook Gaming tại Việt Nam.

Đối tác độc quyền được Facebook “chọn mặt gửi vàng” để đồng hành ở Việt Nam là OTA Network.

Ông Duy Nguyễn - Đại diện tuyển dụng của OTA Network cũng đã có những chia sẻ khách quan về cơ hội của các Gaming Creator khi gia nhập Facebook Gaming và OTA Network.

Cụ thể, hành trình đi từ Zero to Hero không thể thiếu những cái tên nổi bật như Nam Blue hay Đào An. Với xuất phát điểm là những người “tay ngang” trong nghề cùng số lượng khán giả theo dõi ít ỏi, sau khi chuyển sang livestream trên Facebook Gaming, dưới sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia đến từ OTA Network, cả hai đều đã gặt hái được những thành công to lớn, trở thành một trong những “tượng đài” của làng streamer Việt.

Tính đến thời điểm hiện tại, OTA Network đã trở thành bệ phóng cho hơn 600 creators, giúp họ gặt hái được rất nhiều thành công lớn trong sự nghiệp.

Có thể thấy rằng, Facebook Gaming và OTA Network chính là mảnh đất đầy hứa hẹn cho thế hệ Gaming Creator tương lai.