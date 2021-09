3 giai đoạn phục hồi kinh tế của Bình Dương khi về trạng thái bình thường mới

(VTC News) -

Sáng 15/9, tại buổi họp báo thông tin công các phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới sau thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, dự kiến sau ngày 15/9, tình hình dịch bệnh của Bình Dương sẽ từng bước được kiểm soát chặt chẽ và chuyển biến khả quan. Mục tiêu mở rộng “vùng xanh”, khóa chặt, từng bước thu hẹp “vùng đỏ” được các cấp tập trung thực hiện hiệu quả, đặc biệt là khi việc tiêm vaccine đạt đến mức miễn dịch cộng đồng.

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Bình Dương sẽ sớm khôi phục nền kinh tế và mở cửa đi vào trạng thái hoạt động bình thường mới. Lộ trình khôi phục kinh tế chia thành 3 giai đoạn.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thy Huệ)

Giai đoạn 1 (từ 15/9 – 31/10/2021): Tỉnh sẽ ưu tiên triển khai việc phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn các vùng xanh, gồm các huyện phía Bắc: Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, TX Bến Cát và TP Thủ Dầu Một.

Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp khóa chặt vùng đỏ, điểm đỏ; mở rộng vùng xanh. Thần tốc xét nghiệm để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Gian đoạn 2 (từ sau 31/10): Nếu được Bộ Y tế phân bổ đầy đủ vaccine, Bình Dương sẽ hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 2 cho toàn bộ người dân trong tỉnh, đến ngày 31/10/2021 cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng.

Trường hợp kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn “vùng đỏ”, “vùng vàng”, Bình Dương sẽ mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế - xã hội một cách chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Loại trừ một số ngành nghề dễ gây bùng dịch như karaoke, vũ trường, quán bar, massage.

Giai đoạn 3 (từ sau 31/12/2021): Nếu kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn “vùng đỏ”, “vùng vàng”, tỉnh sẽ mở cửa lại toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội. Một số ngành nghề nhạy cảm, dễ gây bùng phát dịch sẽ phải có tiêu chí, điều kiện hoạt động.

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, nóng vội nới lỏng các yêu cầu giãn cách đối với những địa phương chưa thật sự kiểm soát được dịch bệnh.

Trong đó, tránh khuynh hướng lơ là, mất cảnh giác khi phòng, chống dịch mới đạt được kết quả ban đầu và chủ quan, nóng vội muốn mở lại ngay các hoạt động sản xuất - kinh doanh khi chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp chống dịch.

Người đứng đầu các địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu trong quá trình điều hành khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội để bùng phát dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Quán triệt phương châm “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Tuân thủ các hướng dẫn về an toàn phòng chống dịch của Bộ Y tế trong từng ngành, lĩnh vực gắn với điều kiện cụ thể, đặc thù của từng địa phương trong tỉnh. Quyết tâm bảo vệ được thành quả chống dịch, nhanh chóng thu hẹp "vùng đỏ", mở rộng, bảo vệ vững chắc "vùng xanh".

"Bình Dương sẽ từng bước mở cửa, hồi phục kinh tế, giải quyết việc làm và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội", ông Hà nói.