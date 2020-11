3 du học sinh sáng giá vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Hoàng Bảo Trâm tốt nghiệp cử nhân ĐH Drexel, Hoa Kỳ

Hoàng Bảo Trâm (SBD 088) sinh năm 1998 tại Hải Phòng, thường trú tại TP.HCM. Cô cao 1m71, số đo 3 vòng: 77 - 60 - 93 cm, cân nặng 49 kg, gây ấn tượng bởi nụ cười ngọt ngào và đôi mắt thông minh.

Vẻ đẹp ngọt ngào của Hoàng Bảo Trâm.

Năm 16 tuổi, Bảo Trâm giành học bổng du học khi đang học lớp 11. Tại trường Green River College (Mỹ), cô học xuất sắc và tốt nghiệp sớm một năm với văn bằng kép loại ưu (PTTH và đại học đại cương). 9x đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản trị Marketing và Phân tích dữ liệu tại ĐH Drexel khi chưa tròn 21 tuổi. Hiện tại, cô là chuyên viên truyền thông tại ĐH Fulbright Việt Nam.

Hoàng Bảo Trâm ngày tốt nghiệp ĐH Drexel, Hoa Kỳ

Trong 4 năm sống và học tập tại Mỹ, Bảo Trâm từng là chuyên viên quản lý dự án kiêm chuyên viên truyền thông và phân tích văn hoá đa dạng tại FMC Corporations - một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực hóa học nông nghiệp, công nghệ cao có trụ sở ở nhiều nước trên thế giới.

Người đẹp còn tích cực tham gia các công tác xã hội và hoạt động thiện nguyện. Bảo Trâm là tình nguyện viên tại cuộc vận động WE.org của Liên hợp quốc; Chủ tịch Hội Lãnh đạo sinh viên châu Á Ascend; Trưởng ban Marketing của Hội Người da màu Mỹ Latin; Đại sứ sinh viên tại ĐH Drexel và làm trợ giảng tại Thư viện công King County.

Bảo Trâm chia sẻ kỷ niệm một lần làm tình nguyện cho Liên hợp quốc, cô có dịp gặp phu nhân Thủ tướng Canada - bà Sophie Trudeau. Chứng kiến bà đứng trên sân khấu lớn ở New York truyền cảm hứng, 9x thầm ngưỡng mộ và nuôi ước mơ đại diện cho hương sắc Việt Nam, vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái để truyền những thông điệp ý nghĩa tới bạn bè năm châu.

Cô gái sinh năm 1998 quyết định đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 vào phút chót. Không có kinh nghiệm và còn nhiều bỡ ngỡ, Bảo Trâm vẫn tự tin, bản lĩnh, muốn thử thách, trải nghiệm để hoàn thiện bản thân. Trong những ngày đồng hành cùng cuộc thi, cô có thêm nhiều bạn bè và những kỷ niệm cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

Bảo Trâm hy vọng Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để góp thêm tiếng nói về nhiều vấn đề xã hội, lan tỏa những thông điệp truyền cảm hứng tới cộng đồng và thực hiện những dự án nhân ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Phù Bảo Nghi đỗ 3 trường đại học ở Mỹ

Phù Bảo Nghi (SBD 069) sinh năm 2001, đến từ An Giang. Cô cao 1,69 m, số đo 3 vòng: 82 - 66 - 95 cm, gây ấn tượng từ vòng hồ sơ bởi nhan sắc rạng rỡ và thành tích trúng tuyển 3 trường đại học ở Mỹ, gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.

Bảo Nghi cho biết sẽ theo học tại Hult International Business School, chuyên ngành Marketing với suất học bổng trị giá 20.000 USD/năm. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và muốn tập trung cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, 10x đăng ký học tại ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Nữ sinh cho biết nhận được 2 học bổng nhờ vào GPA (bảng điểm trung bình - PV) của 4 năm THPT và học bổng có tên là ‘lãnh đạo tương lai’ (future leader scholarship).

Để nhận được học bổng, Bảo Nghi phải viết tiểu luận giải thích về những hoạt động lãnh đạo tại trường và tại sao có tố chất làm lãnh đạo trong tương lai. Cô chia sẻ để nhận được học bổng tại Mỹ, không chỉ cần học giỏi mà phải hoạt động xã hội nhiều và có những kỹ năng khác nhau để thu hút sự chú ý của trường đại học.

Nói về bản thân, Bảo Nghi tâm sự: "Điểm mạnh của tôi là sức trẻ, nền tảng tri thức và kỹ năng ngoại ngữ. Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế trong cuộc thi sắc đẹp. Điểm yếu là sự thiếu kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi nhan sắc nên có nhiều điều mới mẻ dễ khiến mình gặp sai sót".

Điều khiến cô gái sinh năm 2001 tự tin nhất là sự tự chủ, biết được bản thân mình muốn gì, sẽ làm gì và luôn là chính mình khi đối mặt với khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, Bảo Nghi ý thức khi làm việc luôn là chính mình, thực hiện bằng thực lực dù cho thất bại hay thành công, cũng không thấy hối tiếc.

Người đẹp thích đọc sách, xem phim song ngữ và kinh doanh thời trang. Cô thường xem các show diễn, tạp chí thời trang để trau dồi thêm kiến thức và cập nhật các xu hướng mới trên thế giới. Đến với cuộc thi năm nay, 10x đặt mục tiêu vào Top 3.

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh du học Anh từ năm 15 tuổi

Thí sinh Nguyễn Huỳnh Diệu Linh (SBD 408) sinh năm 2000, đến từ Hải Phòng. Cô cao 1,67 m, số đo 3 vòng: 82 - 62 - 90 cm. Diệu Linh là cựu học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú và hiện là sinh viên năm hai ĐH RMIT.

Diệu Linh đi du học ở Anh khi mới 15 tuổi. Cô theo học chuyên ngành Tài chính - Kinh doanh tại Mander Portman Woodward London College - một trong những trường uy tín và nổi tiếng nhất cho học sinh THPT tại Anh. Bên cạnh đó, 10x cũng tốt nghiệp khoá học nhiếp ảnh tại MPW với vị trí á khoa.

Khi mới sang Anh, Diệu Linh cảm thấy choáng váng khi giao tiếp với người bản địa. Nhưng cô đã cố gắng lên thư viện nhiều hơn, tập nghe và nói tiếng Anh tại nhà. Từng khóc rất nhiều bởi rào cản ngôn ngữ và sự cô đơn khi học tập nơi xa xứ, nữ sinh trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Nhờ đó, 10x có thế mạnh về ngoại ngữ, thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, đạt IELTS 7.5 và có bằng DELF B1 tiếng Pháp (tương đương bằng chứng nhận sử dụng tiếng Pháp như người bản địa). Ngoài ra, cô còn có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Trong quá trình du học, Diệu Linh là leader của tổ chức giúp đỡ Việt kiều già neo đơn tại đây và được cấp bằng khen bởi hội người Việt kiều tại Anh.