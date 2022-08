3 cựu cán bộ thuế ở TP.HCM nhận hối lộ hơn 7 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố cựu Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và 33 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; buôn lậu; Nhận hối lộ.

Trong vụ án này, có 3 bị can nguyên là là cựu cán bộ thuế tại TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, gồm Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 5).

Thuduc House là doanh nghiệp phát triển bất động sản tập trung chính ở khu Đông TP.HCM với nhiều dự án. (Ảnh: Quỳnh Danh)

Theo kết luận, Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng) trao đổi và thống nhất với Trịnh Tiến Dũng, Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh về việc lập, sử dụng 17 công ty "ma" để xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống cho 6 công ty trung gian của Trịnh Tiến Dũng.

Các công ty trung gian này lập hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp xuất hóa đơn giá trị gia tăng, hợp thức hóa đầu vào cho Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh với phí bán hóa đơn là 0,8% tổng doanh số của 17 công ty "ma".

Sau khi xuất hóa đơn khống, Ngát lập hồ sơ kê khai khống hàng hóa đầu vào để 17 công ty "ma" được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế giá trị gia tăng.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2020, nhóm Trịnh Tiến Dũng, Trần Hoàn Tiên và Trần Nhất Thanh đã thanh toán cho Ngát 0,8% tổng doanh số của 17 công ty "ma", tương ứng số tiền 28 tỷ đồng . Khi đó, Ngát chi tiền cho cán bộ quản lý thuế thuộc các chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 khoảng 11 tỷ đồng để các công ty "ma" được hoạt động bình thường.

Tại cơ quan điều tra, Đào Thị Nga khai khoảng đầu năm 2018, Ngát tìm gặp Nga, giới thiệu là kế toán dịch vụ, đặt vấn đề xin chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh của 2 công ty về phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM. Ngát nhờ Nga giúp đỡ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Cán bộ thuế này không tự kiểm tra, không đề xuất cấp trên kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh của 2 công ty này.

Khi phát hiện việc kê khai thuế của các công ty này có dấu hiệu gian lận thuế, có nguy cơ bị đưa vào diện thanh tra, kiểm tra hoặc trong trường hợp chuẩn bị thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo kế hoạch cấp trên, Nga thông báo cho Ngát biết để bị can này làm thủ tục chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty đi nơi khác. Ngát thỏa thuận chi cho Nga số tiền 2,5 tỷ đồng (tương ứng với 0,1% tổng doanh số bán ra của 2 công ty). Thực tế, Nga đã nhận từ Ngát tổng số 776 triệu đồng và đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Tương tự, bị can Nguyễn Phương Nam khai quen biết Ngát từ năm 2018, khi Ngát đăng ký thành lập công ty tại quận 3. Ngát đề nghị Nam giúp đỡ cho 6 công ty khác của Ngát được hoạt động bình thường trên địa bàn Nam quản lý thuế. Ngát chi cho Nam 6,1 tỷ đồng (khoảng 0,3% tổng doanh số xuất hóa đơn giá trị gia tăng). Qua đối chất, Nam khai đã nhận từ Ngát số tiền khoảng 6 tỷ đồng .

Ngoài bị can Nga và Nam, Ngát còn hứa chi 0,2% tổng doanh số xuất hóa đơn giá trị gia tăng của 7 công ty khác (khoảng 2 tỷ đồng ) cho bị can Ngô Huỳnh Lũy. Đến nay, Lũy đã nhận được 497 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Lưu Thị Ngát đã chủ động khai báo hành vi đưa tiền cho Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam, Ngô Huỳnh Lũy trước khi bị phát giác. Sau đó, cơ quan công an đã điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị can Nam, Nga, Lũy nên miễn trách nhiệm hình sự đối với hành vi nhận hối lộ của bị can Lưu Thị Ngát.