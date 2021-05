3 công nhân ở trọ nghi nhiễm COVID-19, Bắc Giang phong tỏa khu dân cư My Điền 2

(VTC News) -

Sáng (9/5), ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, qua rà soát, xác nhận tổ dân phố My Điền 2 có 3 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Khu vực này đang có hàng nghìn công nhân thuê trọ.

Các trường hợp gồm: V.T.V (19 tuổi), B.T.T.H (20 tuổi), L.T.N (39 tuổi) cùng là công nhân Công ty TNHH Shinyoung Việt Nam, Khu công nghiệp Vân Trung. Đây là nơi có 2 ca mắc COVID-19 khác được công bố chiều ngày 8/5. Cả 3 trường hợp trên đang thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 2.

"Để phòng dịch, lực lượng chức năng huyện Việt Yên và thị trấn Nếnh đã lập chốt phong tỏa, kiểm soát toàn bộ khu vực này. Đồng thời rà soát, điều tra, truy vết, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp trên để giám sát, lấy mẫu xét nghiệm.

Đêm qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp lấy mẫu xét nghiệm tại Công ty TNHH Shinyoung Việt Nam, Khu công nghiệp Vân Trung. Hiện, các đơn vị đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại khu vực bị phong tỏa ở tổ dân phố My Điền 2”, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương cho biết thêm.

Sau khi phát hiện 3 công nhân thuê trọ nghi nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã phong tỏa tổ dân phố My Điền 2 có hàng nghìn công nhân ở trọ.

Được biết, tổ dân phố My Điền 2 hiện có hơn 300 hộ dân với gần 2.000 người ở trọ. Tuy nhiên, do các tổ My Điền 1-2-3 nằm sát nhau, nơi đây đang thu hút hơn 10.000 công nhân tại các khu công nghiệp thuê trọ. Do vậy UBND huyện Việt Yên đang đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định giãn cách xã hội toàn bộ khu vực này để bảo đảm hiệu quả công tác phòng dịch.