3 cơn bão có thể xuất hiện liên tiếp trên Biển Đông

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 9/10, trên vùng biển Thái Bình Dương xuất hiện bão có tên quốc tế là KOMPASU đang hoạt động.

Khoảng đêm 11/10 đến sáng 12/10, bão KOMPASU có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 của năm 2021. Dự báo, đây là cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh, khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 13-14/10, có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn 13-15/10.

Các tính toán dự báo tại thời điểm ngày 9/10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho thấy, khả năng ngày 16-17/10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông (cơn bão số 9).

Như vậy, Biển Đông có nguy cơ xuất hiện liên tiếp 3 cơn bão trong tháng 10/2021.

Bão số 7 đang tiến sát đất liền nước ta.

Về tình hình mưa lũ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ kết hợp với rìa phía Tây của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (đã mạnh lên thành bão số 7), từ ngày 5-9/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 250-400mm, một số nơi có mưa lớn hơn như: A Vao (Quảng Trị) 553mm, Tà Rụt (Quảng Trị) 510mm, Thủy điện Thượng Nhật (Huế) 483mm, xã Hương Phú, Huyện Nam Đông (T.T.Huế) 546mm.

Từ chiều nay đến ngày 11/10, phía Đông Bắc Bộ mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 10-11/10, phía Tây Bắc Bộ mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 10-12/10, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 6-8/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị), Vu Gia (Quảng Nam) lên trên trên mức báo động 2 (BĐ2) từ 0,1-0,3m; đỉnh lũ các sông khác còn dưới mức báo động 1.

Từ nay đến 13/10, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 3-7m, trên các sông khu vực Bắc Bộ và hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 2-4m.

Đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2; đỉnh lũ trên các sông suối thượng lưu khu vực Đông Bắc, Việt Bắc ở mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.