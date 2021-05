3 cán bộ cấp dưới bị khởi tố, Trưởng CA quận ở Hải Phòng được nghỉ đi chữa bệnh

(VTC News) -

Ngày 17/5, thông tin với báo chí, một lãnh đạo Quận ủy Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, sáng nay, Quận ủy Đồ Sơn tiếp nhận thông báo của Công an TP Hải Phòng đồng ý cho Đại tá Trần Tiến Quang - Trưởng Công an quận Đồ Sơn được tạm nghỉ công tác để đi chữa bệnh.

Các cán bộ của VKSND tối cao làm việc với Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Một tuần trước, tại trụ sở Công an quận, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đọc quyết định khởi tố bị can đối với 3 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Đồ Sơn để điều tra, làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ trong một vụ án.

Các cán bộ, chiến sỹ bị khởi tố gồm: Trung tá Đinh Đình Việt (SN 1975, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy); Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (SN 1992, Phó đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng úy Nguyễn Viết Công (SN 1992, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trung tá Đinh Đình Việt và Thượng úy Đỗ Hữu Dũng. Thượng úy Nguyễn Viết Công được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú.

Ngày 21/1, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Cường (36 tuổi, trú tại tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) để điều tra về hành vi làm sai lệnh hồ sơ vụ án.

Trước khi bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Hữu Cường giữ cấp bậc thiếu tá và là Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, việc làm sai lệch hồ sơ vụ án của Công an quận Đồ Sơn liên quan đến vụ bắt giữ nhóm người dương tính với ma túy tại quán karaoke ở quận này vào rạng sáng 13/11/2020.