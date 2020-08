(VTC News) - Chiến sỹ công an phường Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội) mặc quần đùi, áo cộc đi xe công vụ thu hàng rong và xảy ra tranh cãi với người bán hàng.

(VTC News) - Sau khi phong tỏa An Hội, TP Hội An đang chuẩn bị phong tỏa khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An - nơi có 3 ca mắc COVID-19.