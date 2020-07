3 bí kíp sắm đồ hè đẹp lung linh mà vẫn tiết kiệm

Mùa hè đến cũng là lúc các tín đồ shopping lại đau đầu vì chuyện sắm đồ đi du lịch thế nào cho đúng trend, làm sao lên ảnh "chất ngất" mà vẫn không đau ví. Công đoạn này nghe chừng có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại khá phức tạp để tìm được những món đồ đáp ứng đủ mọi tiêu chí.

Để bổ sung kịp thời những hot items cho chuyến du lịch mà vẫn không tốn nhiều tiền, hãy cùng điểm qua loạt bí kíp shopping của các chuyên gia sành mặc dưới đây.

Đúng mục tiêu: Lưu ngay 3 món đồ phải có trong mùa hè

Thay vì hoa mắt trước bạt ngàn những món đồ sale hấp dẫn, chị em nên tập trung vào một số lượng items "khiêm tốn" nhưng linh hoạt, dễ biến tấu để vừa mặc đẹp, không bị nhàm chán lại tiết kiệm được kha khá tiền. Nếu vẫn còn mù mờ không biết bắt đầu từ đâu, thì đây chính là những món đồ-không-thể-bỏ qua trong mùa hè do các chuyên gia thời trang lựa chọn.

Áo croptop/Áo dáng lửng

Đây được xem là món đồ có khả năng "hack dáng" cực tốt, có thể giúp chị em "ăn gian" thêm vài phân chiều cao. Bạn cũng không nhất thiết phải chọn những mẫu quá ngắn, để lộ vòng 2, mà chỉ cần nhắm tới chiếc áo có độ dài vừa tới cạp quần, rồi mix với quần ống rộng, quần ống đứng hay chân váy phù hợp là đã có được set trang phục vừa "on-trend", lại gọn gàng, không vướng víu.

Các mẫu áo lửng rất thích hợp mặc đi biển từ Zara, H&M, Old Navy đang được giảm giá tới 50%++, chỉ còn từ 50.000 đồng.

Đầm dài

Dù xu hướng thay đổi, có bao nhiêu item thay nhau lên ngôi thì những chiếc váy dài thướt tha với khả năng "lên đời" phong cách vẫn luôn được lòng hội chị em. Món đồ đơn giản mà có võ này sẽ đem đến cho bạn vẻ ngoài nữ tính mà không kém phần tự do, khoáng đạt.

Với mức giá sau giảm chỉ từ 399.000 đồng, nàng điệu đà nên tham khảo ngay loạt váy dài từ FCUK, Mango và Uniqlo để điểm nữ tính tăng vùn vụt.

Quần short/Chân váy

Nếu muốn tìm outfit cho chuyến du lịch đủ mát mà vẫn thời trang, bạn cần tậu ngay một chiếc quần short, vừa giúp vóc dáng thon gọn, cao ráo, dễ dàng "ghi điểm" về phong cách. Ngoài các loại jeans cơ bản, hãy tìm kiếm những chất liệu, kiểu dáng mới, hoặc bổ sung một vài điểm nhấn nhá để set đồ thêm tinh tế và hút mắt.

Các mẫu quần/chân váy xếp ly được tín đồ thời trang "ưu ái" hè này từ Mango, Uniqlo, H:CONNECT đều đang được giảm khoảng 20%-50%, với mẫu thấp nhất chỉ từ 299.500 đồng.

Đúng đối tượng: Tập trung vào những tông màu cụ thể

Dù lên rừng hay xuống biển, chuyên gia vẫn khuyên bạn nên ghi nhớ nằm lòng để "tậu" các tông màu mùa hè không thể sai được sau đây.

Màu Trắng

Tuy cơ bản nhưng album ảnh mùa hè của bạn sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi tông màu nhẹ nhàng, lãng đãng, đậm chất "nàng thơ" này. Không phải cầu kỳ, chỉ cần diện một chiếc váy trắng chiết eo nhẹ nhàng, hoặc mix thêm 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng bên ngoài set đồ thông thường là bạn đã có bộ trang phúc ưng mắt mà không kém phần sang chảnh.

Bạn có thể thoả sức mix&match trang phục mùa hè với các items màu trắng đang được giảm sâu tới 70% từ Mango, CC Double O và H:CONNECT, đa dạng từ váy điệu đà tới croptop xinh xắn.

Màu nóng: Đỏ, cam cháy, hồng, vàng

Mùa hè dường như là mùa duy nhất bạn có thể tự do diện những trang phục với màu nóng nổi bật và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, do gam màu này vốn đã khá nổi bật nên khi kết hợp, bạn hãy chọn những món đồ với màu sắc cơ bản như trắng, be... để tổng thể hài hòa.

Các mẫu trang phục "nổi bần bật", diện đi chơi cũng ổn mà đi làm cũng đẹp của FCUK, Zara, Uniqlo. Tuyệt hơn là có mẫu giá gốc 2.299.000 đồng đang được giảm sâu chỉ còn 1.049.500 đồng.

Màu Tím lilac

Đây là gam màu không thể thiếu cho tủ đồ của các tín đồ sành mặc năm nay. Gam màu nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cực ăn ảnh này sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho bộ ảnh mùa hè của bạn.

Bạn có thể dễ dàng "chinh phục" các items màu tím lilac trendy với gợi ý từ Zara, Elise và H:CONNECT, hiện đang giảm sâu tới 50%, chỉ còn từ 399.000 đồng.

Đúng nơi và đúng thời điểm: Vừa tiết kiệm thời gian mua sắm, vừa tránh “đau ví”

Khi đi shopping, hãy chọn những tổ hợp quy tụ nhiều thương hiệu tại một địa điểm duy nhất để vừa tiết kiệm thời gian, lại đảm bảo săn đồ hiệu quả.

Ngay tại thời điểm này, các hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) lớn như Vincom sẽ là một gợi ý sáng giá để dành 1 ngày thoả sức sắm sửa nhưng không "tiêu lẹm" vào phần ngân sách dành cho chuyến du lịch. Bắt đầu từ 4/7 - 12/7, Lễ hội mua sắm Đỏ - sự kiện mua sắm thường niên lớn nhất hè này sẽ diễn ra, với hơn 2.500 gian hàng đồng loạt đưa ra ưu đãi lên tới 100% cùng hàng ngàn quà tặng giá trị, từ các thương hiệu thời trang được yêu thích như Uniqlo, H&M, Levi's, Banana Republic, FCUK, G2000, GAP, Old Navy, CC Double O, IVY moda, H:CONNECT, Canifa, BOO..., túi xách, phụ kiện tại Furla, Ecco, Cole Haan, Geox, Nine West, Pedro, LYN, Parfois…đến trang sức tại Thế giới Kim cương, PNJ, Pandora... và cả các nhãn hàng mỹ phẩm như Sulwhasoo, Kiehl's, M.A.C, The Faceshop, Thế Giới Nước Hoa, Paris France Beauty.

Đáng chú ý, nếu chọn mua sắm tại một số TTTM Vincom tại Hà Nội và TP HCM, bạn còn được “tiếp sức” từ chương trình hoàn tiền của các ngân hàng để thả ga chọn lựa. Trong tháng 7, Sacombank hoàn tiền 50% giá trị hóa đơn, tối đa lên đến 1.000.000 đồng cho tất cả hoá đơn từ 200.000 đồng; TP Bank hoàn tiền 15%, tối đa 300.000 đồng cho 1.500 khách hàng đầu tiên.

Đặc biệt, các tín đồ sành mặc cũng khuyên bạn không thể bỏ qua sự kiện Mega Sale của các thương hiệu Boo tại Vincom Mega Mall Royal City và Mango – OVS – Old Navy – Parfois tại Vincom Center Trần Duy Hưng, Hà Nội với ưu đãi "khủng" từ 50% - 80%. Đảm bảo chỉ cần dành một ngày mua sắm, bạn sẽ đủ trang phục cho cả mùa tới đây.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, tới mua sắm tại đây bạn còn có cơ hội trúng chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Vinpearl và vui chơi thoả thích tại VinWonders - thiên đường giải trí nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế khi sở hữu hoá đơn đủ điều kiện tại Vincom. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://vincomredsale.com/.