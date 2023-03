3 bị can tại Cà Mau liên quan Công ty Việt Á được cho tại ngoại

(VTC News) -

Liên quan vụ việc cán bộ ngành y tế Cà Mau bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong đấu thầu của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, 3 bị can trong vụ việc đã được cho tại ngoại sau hơn 5 tháng bị tạm giam.

Có 3 cán bộ sai phạm trong đấu thầu của Công ty Việt Á được cho tại ngoại.

Các bị can được tại ngoại gồm: ông Đặng Hải Đăng, nguyên Giám đốc CDC Cà Mau; ông Hồ Quang Nhu, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ CDC Cà Mau và Lê Ngọc Định, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Cà Mau.

Trong quá trình điều tra, các bị can đã hợp tác tốt, khắc phục hậu quả kịp thời. Các bị can này bị các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường và cùng với việc đảm bảo tính nhân văn nên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định cho các bị can được tại ngoại.

Cả 3 bị can đã nêu đều bị bị bắt tạm giam để điều tra liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế và CDC Cà Mau mà Cơ quan CSĐT đã khởi tố vào ngày 18/4/2022. Đây cũng là 3 cá nhân vào đầu năm 2022 đã nộp lại cho cơ quan chức năng số tiền đã nhận của Công ty Việt Á.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021, Sở Y tế, CDC Cà Mau và Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau thực hiện 11 gói thầu mua kit xét nghiệm COVID-19, máy tách chiết DNA/RNA tự động, hóa chất, sinh phẩm và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công ty Việt Á, với số tiền hơn 49 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định, Sở Y tế mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á cao hơn so với chi phí sản xuất (đã bao gồm 5% lợi nhuận và chi phí khác), dẫn đến thiệt hại hơn 9 tỉ đồng; CDC Cà Mau mua kit xét nghiệm Covid- 19 của Công ty Việt Á cao hơn so với giá của chi phí sản xuất (đã bao gồm 5% lợi nhuận và chi phí khác), dẫn đến thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, các ông Định, Đăng và Nhu thực hiện không đúng quy định về đấu thầu "không bảo đảm công bằng, minh bạch", vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cũng phát hiện nhiều gói thầu vật tư y tế khác mà ngành y tế tỉnh Cà Mau đã "mượn" dùng trước, nhưng chưa thanh toán cho doanh nghiệp.

Trần Hiếu (VOV-ĐBSCL)