3 bé trai bị hàng xóm bất ngờ dùng dao tấn công ở Hà Nội

Ngày 21/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Lâm (SN 1992, ở Đan Phượng, Hà Nội) mức án 13 năm tù vì tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/6/2022, cháu U.V.Đ (SN 2008), N.T.N (SN 2004) và Đ.T.A (SN 2004) đến sân nhà ông Đào Văn Nhinh (SN 1969, là hàng xóm ở gần kề) ngồi chơi game bằng điện thoại di động.

Lúc này, con ông Nhinh đang ngồi trong phòng khách, còn vợ chồng ông Nhinh ngủ trong phòng riêng.

Đến 18h30, Lâm đi ra ngoài sân nói chuyện, hỏi han 3 cậu bé. Sau đó anh ta đi vào bếp, lấy dao, đi đến đứng đối diện cháu Đ., ghì đầu cậu bé xuống và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Tiếp đó, Lâm đứng đối diện cháu A., cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng cổ cậu bé.

Bị đâm chảy máu, Đ. và A. bỏ chạy. Trong khi đó, cháu N. vẫn đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại chơi game.

Bị cáo Đào Xuân Lâm.

Lúc này, Lâm tiến lại gần, đứng đối diện, dùng dao đâm 1 nhát trúng vùng cổ của cháu N. Cậu bé đứng lên bỏ chạy thì bị Lâm giữ lại. Trong lúc hai người giằng co, Lâm cầm dao đâm tiếp nhiều nhát vào cháu N., làm cậu bé trọng thương. N. cố vùng bỏ chạy, được khoảng 10m, về đến cổng nhà thì gục ngã.

Về phía 3 nạn nhân, sau khi bị Lâm dùng dao đâm nhiều nhát đã được mọi người đưa đi bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời nên cả 3 cháu thoát chết, bị thương tích từ 15% - 55%.

Ngày 30/6/2022, Đào Xuân Lâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng bắt giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Xác định Lâm có biểu hiện tâm thần nên CQĐT đã quyết định trưng cầu Viện Pháp y tầm thần Trung ương giám định tâm thần đối với bị cáo.

Kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy: “Trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Đào Xuân Lâm mắc bệnh rối loạn nhân cách và hành vi khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác mức độ vừa… Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

