3 bang của Mỹ kiện chính quyền Trump

Hôm 25/8, ba bang New York, New Jersey và Hawaii chính thức khởi kiện chính quyền Donald Trump về các bước đi nhằm "phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11", bằng cách làm gián đoạn dịch vụ bưu chính.

Người đứng đầu cơ quan Tư pháp bang New York Letitia James cho biết hành động pháp lý này đã được thực hiện tại tòa án ở Washington, sau khi kết thúc phiên điều trần của Quốc hội từ Tổng Giám đốc Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) Louis DeJoy - một người ủng hộ ông Trump.

Các bang New York, New Jersey và Hawaii của Mỹ đã khởi kiện chính quyền Trump về cáo buộc làm gián đoạn dịch vụ bưu chính Mỹ. (Ảnh: EPA-EFE)

Người Mỹ dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện với số lượng lớn vì đại dịch COVID-19, tuy nhiên Tổng thống Donald Trump đã phản đối việc tài trợ nhiều hơn cho Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS). Ông Trump nhiều lần phản đối hình thức này với nghi ngờ việc kiểm phiếu kéo dài và xảy ra gian lận kết quả.

“Sự chậm lại của USPS là một chiến thuật đàn áp cử tri, đồng thời hành động của Trump là một ‘cuộc giành giật quyền lực’”, bà Letitia James cho hay. “Những hành động độc đoán này không chỉ gây nguy hiểm cho nền dân chủ và quyền cơ bản của chúng ta khi bầu cử, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tài chính của người Mỹ trên toàn quốc”.

Việc các bang New York, New Jersey và Hawaii đệ đơn lên tòa án là hành động leo thang mâu thuẫn về việc chính quyền liên bang tài trợ cho dịch vụ bưu chính, từ lâu vốn được coi là nền tảng dân chủ ở Mỹ.

Các thành phố New York và San Francisco đã tham gia cùng 3 bang (New York, New Jersey và Hawaii) trong việc kiện chính quyền Mỹ. Trong khi đó, một số bang đã công bố nỗ lực để tăng cơ hội bỏ phiếu qua đường bưu điện do đại dịch COVID-19.

Tổng giám đốc điều hành USPS Louis DeJoy là nhà tài trợ cho Tổng thống Trump và được nhà lãnh đạo bổ nhiệm hồi tháng 5. Ông DeJoy đã đưa ra nhiều cải cách, cắt giảm chi tiêu trong USPS trong bối cảnh dịch vụ này gặp khó khăn về tài chính.

USPS cảnh báo có thể sẽ không giao phiếu bầu của cử tri đến địa điểm kiểm phiếu đúng giờ tại hầu hết các bang. Trong phiên điều trần tại Quốc hội hôm 21/8, ông DeJoy bác bỏ cáo buộc những cải cách trong USPS nhằm gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ.

Hôm 22/8, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách 25 tỉ USD cho Bưu chính Mỹ (USPS) và hoãn những cải cách nội bộ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hoạt động của USPS và việc bỏ phiếu qua thư trong bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Tuy nhiên, ông Trump sau đó lên tiếng phản đối việc gia tăng số phiếu gửi qua đường bưu điện, cho rằng việc bỏ phiếu qua đường bưu điện khiến nguy cơ gian lận bầu cử tăng.