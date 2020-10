28 bệnh viện không an toàn trong dịch COVID-19

Tại hội nghị trực tuyến về đảm bảo an toàn tại cơ sở khám chữa bệnh trong dịch COVID-19, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết đến nay có 1.350 bệnh viện trả lời các tiêu chí đánh giá bệnh viện trong mùa dịch, kết quả có 28 bệnh viện không an toàn, 263 bệnh viện an toàn nhưng ở mức thấp, 1.089 bệnh viện đạt tiêu chuẩn an toàn.

Tuy nhiên, vẫn còn 150 bệnh viện chưa tự đánh giá mức độ đáp ứng phòng chống dịch và an toàn trong mùa dịch. Các sở y tế cũng đã thực hiện kiểm tra trên 311 bệnh viện, kết quả cho thấy có 8/311 bệnh viện được các sở y tế xếp loại không an toàn, 92 bệnh viện xếp loại an toàn mức thấp. Các chỉ số này đều cao hơn so với bệnh viện tự đánh giá.

Theo ông Khuê, tính từ tháng 1 đến nay, cả nước ghi nhận 1.095 bệnh nhân nhiễm COVID-19, có 35 bệnh nhân tử vong, 4 ca tử vong sau khi điều trị COVID-19, 1.018 bệnh nhân đã ra viện. Các cơ sở y tế chỉ còn 38 bệnh nhân, 17 trong số này đã có từ 1-3 kết quả xét nghiệm âm tính, chuẩn bị được ra viện, như vậy số bệnh nhân dương tính chỉ còn 21 người.

Những con số này cho thấy hiệu quả chống dịch của Việt Nam. Trong khi toàn thế giới đã có trên 33 triệu ca mắc, trên 1 triệu ca tử vong, 7.000 nhân viên y tế mắc bệnh và có nhân viên y tế tử vong..., nhưng Việt Nam chỉ có khoảng 20 bệnh nhân là nhân viên y tế, không có ca tử vong.

Ông Tăng Chí Thượng, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết thời gian qua sở và bệnh viện đã đánh giá khoảng 40 bệnh viện trên địa bàn, có 12 bệnh viện không an toàn nhưng sau khi đánh giá lại lần 2 sau 1 tuần, 7/12 bệnh viện đã cải thiện thành bệnh viện an toàn, 2/12 an toàn ở mức thấp, số còn lại chưa đánh giá lần 2. Sở Y tế TP.HCM là đơn vị đã tiến hành kiểm tra nhiều bệnh viện nhất nước về tiêu chí an toàn trong dịch COVID-19.