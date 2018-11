262 'anh chị' cho vay nặng lãi bị liệt vào danh sách ‘đen’ của Công an Đà Nẵng

(VTC News) - Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo rà soát và lập danh sách gồm 262 người chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Ngày 6/11, tại buổi tiếp xúc giữa HĐND và cử tri Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) cho biết, tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở địa phương đang là vấn đề “nóng”.

Theo Thiếu tướng Viên, thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo rà soát và lập danh sách gồm 262 người cấu kết với 64 tỉnh thành phố chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Riêng trong tháng 10, Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công an quận Sơn Trà và Công an quận Liên Chiểu điều tra, xử lý 2 vụ.

"Công an thành phố đang tiếp tục theo dõi và có thể bắt giữ những người trong danh sách trên bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nắm được 13 đơn vị núp bóng doanh nghiệp có biểu hiện cho vay nặng lãi.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tích cực phối hợp với công an các địa phương tập trung rà soát, kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê", Giám đốc Công an Đà Nẵng nói.

THANH BA