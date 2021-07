248 công nhân một công ty ở Bình Dương dương tính SARS-CoV-2

(VTC News) -

Ngày 27/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Dĩ An (Bình Dương) đã phong tỏa toàn bộ Công ty CP gỗ kỹ nghệ Long Việt (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), do phát hiện 248 công nhân công ty này dương tính với SARS-CoV-2. Những công nhân này ngay lập tức được đưa đi cách ly, điều trị tập trung.

Ảnh minh họa.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Dĩ An, Công ty CP gỗ kỹ nghệ Long Việt có khoảng 800 công nhân, nhưng từ ngày 10/7 chỉ duy trì khoảng 300 công nhân làm việc theo phương án "3 tại chỗ" (cùng ăn, cùng ở, cùng sản xuất tại công ty).

Ngày 20/7, công ty phát hiện 1 công nhân có biểu hiện nghi mắc COVID-19, kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành ca F0 không rõ nguồn lây.

Ngày 21/7, công ty test nhanh toàn bộ công nhân thì phát hiện thêm 239 người dương tính.

Đến 23/7, công ty xét nghiệm realtime RT-PCR và phát hiện thêm 8 công nhân dương tính. Như vậy, công ty này có tới 248 người mắc COVID-19.

Ngày 25/7, Công ty Long Việt gửi văn bản đến UBND tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng đề nghị được hỗ trợ xử lý, giải quyết gấp, đưa công nhân dương tính đi điều trị và cho F1 tự cách ly ở nhà.

“Số lượng hiện tại 288 công nhân, trong đó 248 ca dương tính (F0) thực sự quá lớn, chúng tôi đã kiệt sức không thể tự quản lý, kiểm soát công tác phòng chống dịch được nữa…”, văn bản của Công ty Long Việt ghi.