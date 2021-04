24 sự thật nhói lòng về thảm họa chìm tàu Titanic 109 năm trước

Trước bộ phim ăn khách "Titanic" vào năm 1997, đã có một tác phẩm khác về thảm họa này. Bộ phim "Saved from the Titanic" được công chiếu chỉ 29 ngày sau khi con tàu chìm. Nhân vật chính do một nữ diễn viên sống sót sau thảm kịch trên thủ vai.