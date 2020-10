22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 bị vùi lấp: Tiếng khóc xé lòng vang thấu trời xanh

(VTC News) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau diễn ra từ ngày 26 đến 28/10, dự kiến Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ đến dự và chỉ đạo Đại hội.

(VTC News) - Từ 19-21/10, các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.