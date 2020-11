20/11, giá hoa tươi ở TP.HCM thế nào?

Theo một số tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TP.HCM), nhu cầu về hoa tươi của người tiêu dùng vào ngày lễ 20/11 tăng hơn năm ngoái do phần lớn các nhà trường tổ chức đặt lẵng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Còn lại là các cá nhân, tập thể học sinh, sinh viên cũng có xu hướng chọn hoa hơn là quà chúc mừng cho thầy cô giáo của mình.

Tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ, Quận 10, TP.HCM bán được nhiều hoa hơn mấy dịp lễ trước (Ảnh: Mai Thy)

Anh Lương Thanh Lợi, chủ một cửa hàng hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết: “Mấy dịp lễ trước của năm nay như 8/3 hay 14/2, tiểu thương ở đây bán hoa rất chậm, thậm chí phải đóng cửa do dịch COVID-19 bùng phát, còn dịp 20/11 này bán rất chạy, nhiều trường đặt hoa, sinh viên mua hoa tăng lên rất nhiều”.

“Học sinh, sinh viên giờ chọn hoa nhiều hơn, ít mua quà. Bởi hoa ý nghĩa hơn và cũng đẹp hơn khi tri ân thầy cô, em chọn hoa, 20/11 hầu như lớp em không mua quà”, bạn Nghiêm Ánh Tuyết, một người đi mua hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ cho biết.

Mặc dù nhu cầu mua hoa tăng nhưng ở một số cửa hàng khác ở TP.HCM, giá của các loại hoa thông dụng chỉ tăng thêm khoảng 1,5 lần so với tháng trước, các bó hoa hay lẵng hoa nhỏ ở chỉ mức giao động từ 500 tới 800 nghìn đồng.

Trong khi đó, các lẵng hoa lớn thì vẫn giữ giá từ 800 ngàn tới hơn 1 triệu đồng. Giá các loại hoa hồng cũng tăng lên không nhiều so với ngày thường.

Nhìn chung thị trường hoa tươi ở TP.HCM ngày 20/11 lại ít biến động về giá cả hơn mọi năm.

Lý giải điều này, Chị Phương Hồng, chủ cửa hàng hoa trên đường Tôn Thất Đạm, Quận 1 cho biết: “Bây giờ, thị trường quà tặng cho ngày 20/11 đã đa dạng và phong phú hơn nhiều hơn so với mấy năm trước. Học sinh, sinh viên ưa chuộng hoa nhưng cũng có nhiều lựa chọn khác mình mà tăng giá cao sẽ không bán được. Hơn nữa do COVID-19 người dân thắt chặt chi tiêu, nếu đắt quá sẽ không ai mua”.

Cửa hàng hoa trên dường Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM (Ảnh: Mai Thy)

Do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều mặt hàng không tăng giá, hoặc tăng giá nhẹ so với mọi năm dù dịp lễ để kích cầu mua sắm, trong đó có hoa tươi. Vì vậy, để thu hút được nhiều người mua thì giá hoa cho ngày 20/11 năm nay sẽ không chênh lệch nhiều so với bình thường.