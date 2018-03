2.000 xe Honda về nước: Giấc mơ ô tô giá rẻ của người Việt sắp thành sự thật?

(VTC News) - Với cách tính mới khi giá nhập khẩu về 0%, giá bán của CR-V có thể rẻ hơn so với trước đó 200 triệu đồng, 2 mẫu xe khác là Accord và Civic cũng sẽ được giảm mạnh trong thời gian tới.

Hôm qua (1/3), lô hàng gồm 2.000 chiếc ô tô Honda đã chính thức về Việt Nam với mức thuế nhập khẩu được áp dụng là 0%.

Theo đó, 1.054 xe sẽ xuống cảng SCPT - Hiệp Phước và 950 xe sẽ tiếp tục ở trên tàu để Bắc tiến, cập cảng Đình Vũ (Hải Phòng) trong một vài ngày tới.

2.000 xe Honda đã về nước: Liệu giấc mơ ô tô giá rẻ của người Việt sắp thành sự thật?

Trong đợt này, Honda nhập về 4 mẫu xe, bao gồm: Civic, Accord, CR-V và Jazz. Cả 4 mẫu xe này đều có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan. Việc Honda nhanh chóng được phép nhập ô tô về nước là nhờ việc hoàn thành xong sớm các thủ tục trong Nghị định 116.

Một trong những quy định buộc các doanh nghiệp phải có khi nhập ô tô về Việt Nam là "Giấy chứng nhận kiểu loại" cũng được Honda hoàn thiện vào ngày 16/2 trước đó.

Giấy chứng nhận kiểu loại của Honda được Cơ quan quản lý giao thông đường bộ của Thái Lan cấp.

Thông tin từ Honda Việt Nam (HVN), trong tuần tới, doanh nghiệp Nhật Bản sẽ chính thức công bố giá mới cho hàng loạt mẫu ô tô nhập khẩu được áp dụng thuế 0%. Nhiều mẫu xe được kỳ vọng sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.

Hiện tại, rất nhiều người tiêu dùng trong nước đang kỳ vọng viễn cảnh "ô tô giá rẻ tại Việt Nam" thành sự thật. Khi một trong những mẫu xe "đình đám" của Honda bán ra trong đợt hàng này là dòng SUV CR-V được một số đại lý báo giá từ 898 triệu đồng - 1,1 tỷ đồng, tùy từng phiên bản.

Bởi lẽ, nếu đúng như đại lý Honda tiết lộ thì mẫu CR-V thật sự là một "quả bom" trên thị trường. Xét về giá bán trong phân khúc SUV, CR-V rẻ hơn một chút so với mẫu CX-5, rẻ hơn 100 triệu đồng so với phiên bản rẻ nhất của Toyota Fortuer. Thậm chí, so với phiên bản CR-V tiền nhiệm, mẫu SUV CR-V cũng rẻ hơn vài chục triệu đồng.

Theo khảo sát của PV VTC News, giá bán từ 898 triệu đồng/chiếc CR-V trên một số diễn đàn ô tô, nhiều người tiêu dùng trong nước đang tỏ ra hoài nghi cái giá rẻ khó tin này.

Bạn Tiến Nguyễn cho rằng: "Nếu giá bán thật sự từ 898 triệu đồng thì quá rẻ, đây là mức giá rất tốt của mẫu xe này và không có lý do gì để không mua".

Ngoài ra, với cách tính mới khi giá nhập khẩu về 0%, giá bán của CR-V rẻ hơn so với trước đó 200 triệu đồng. Nhiều khả năng 2 mẫu xe Accord và Civic cũng sẽ được giảm giá trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, độc giả này đặt ra nghi vấn: "Tôi không nghĩ nó có giá rẻ như thế. Mặc dù được áp dụng mức thuế nhập khẩu 0%, song, xe sẽ phải gánh thêm 1 số chi phí phụ thu khác độn giá lên. Mặc dù vậy, tôi vẫn hi vọng giá xe sẽ được điều chỉnh mạnh trong thời gian tới".

Ngoài ra, không chỉ CR-V, với cách tính mới khi giá nhập khẩu về 0%, giá bán của CR-V rẻ hơn so với trước đó 200 triệu đồng. Nhiều khả năng 2 mẫu xe Accord và Civic cũng sẽ được giảm giá trong thời gian tới.

Mẫu xe "tân binh" trên thị trường là Honda Jazz đang được dự đoán nằm trong khoảng 500 triệu đồng. Một nguồn tin tiết lộ, phiên bản rẻ nhất của Jazz sẽ là 520 triệu đồng. Đây là mức giá được áp dụng khi mức thuế nhập khẩu về 0%.

Ngoài Honda, các doanh nghiệp khác chưa công bố lộ trình hoàn thiện Nghị định 116. Tương lai về thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn đang rất mù mịt, nguồn hàng khan hiếm khiến nhiều xe "cháy hàng" trên diện rộng, chưa biết bao giờ mới ổn định. Tuy nhiên, với cách điều chỉnh giá bán mới của Honda, người tiêu dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào chuyện "ô tô giá rẻ" tại Việt Nam.

Video: Cận cảnh mẫu ô tô Honda đầu tiên được sản xuất tại Mỹ

>>> Đọc thêm: Đại lý Honda nhận đặt cọc mẫu CR-V và Jazz: Người tiêu dùng cẩn trọng

Việt Vũ