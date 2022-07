Đêm 9/7, Đại nhạc hội “Take me to the Sun” và màn trình diễn pháo hoa đã mang tới cho thành phố sông Hàn một đêm nghệ thuật sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ cùng âm nhạc đa màu sắc, pháo hoa rực rỡ.