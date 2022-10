2 xe container dàn hàng ngang ở Vành đai 3: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

(VTC News) -

Sau khi xem đoạn clip 2 xe container BKS 50R - 034.03 và 29R - 001.36 dàn hàng ngang, chạy tốc độ "rùa bò" trên đường Vành đai 3 (đoạn qua quận Hoàng Mai, Hà Nội), Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cho rằng, cần xử lý nghiêm hành vi coi thường luật giao thông của 2 tài xế.

Hình ảnh 2 xe container dàn hàng ngang trên Vành đai 3 (Hà Nội) gây bức xúc.

Theo luật sư Cường, việc di chuyển xe với tốc độ chậm trên đường cao tốc, cản trở giao thông đường bộ thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi, hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu trường hợp gây ách tắc giao thông kéo dài).

Theo Điều 4 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, những nguyên tắc trong hoạt động giao thông đường bộ bao gồm: Hoạt động giao thông đường bộ phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Người tham gia giao thông đường bộ phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác.

Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường.

"Tuỳ tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.

Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích, tại Điều 4 Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về nguyên tắc chung khi điều khiển phương tiện trên đường bộ về tốc độ và khoảng cách. Cụ thể, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải điều khiển xe chạy với tốc độ phù hợp điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn giao thông.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường, gây cản trở giao thông.

"Đối với lỗi điều khiển phương tiện với tốc độ chậm, ô tô và các loại xe tương tự sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Hành vi gây ách tắc giao thông còn bị xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc hành vi cản trở giao thông đường bộ. Trường hợp hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng hoạt động giao thông bình thường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, người vi phạm còn có thể bị áp dụng chế tài nghiêm khắc của pháp luật", TS Đặng Văn Cường cho biết thêm.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh 2 xe container BKS 50R - 034.03 và 29R - 001.36 dàn hàng ngang trên đường Vành đai 3, đoạn qua quận Hoàng Mai, không cho xe khác vượt qua khiến nhiều người bức xúc. Hai chiếc xe di chuyển song song với tốc độ chậm dù phía trước không có vật cản, khiến những xe di chuyển phía sau cũng phải đi chậm theo.

Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ cần phải nghiêm trị 2 tài xế trên để răn đe, làm gương cho những lái xe khác đang coi thường tính mạng người đi đường.

Ngày 4/10, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT số 14 đã gửi giấy mời 2 chủ xe container trên đến làm việc.

"Nếu chủ xe vắng mặt, cơ quan chức năng sẽ gửi giấy mời lần 2. Trường hợp họ tiếp tục vắng mặt thì sẽ có biện pháp khác. Một là thông báo ngừng đăng kiểm, hoặc đến tận nơi mà cơ quan, tổ chức đăng ký xe để xác minh, làm việc", đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết thêm.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Đội CSGT số 14 cho hay, xác minh ban đầu, một chủ container ở TP.HCM, chủ xe còn lại ở Hà Nội.