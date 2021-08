2 thanh niên chèo thuyền vượt sông trốn khỏi vùng cách ly y tế đi gặp bạn nhậu

(VTC News) -

Vào khoảng 23h30 ngày 29/8, Công an xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà) nhận được tin báo về việc, có 2 người ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (xã đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16) chèo thuyền sang địa phận xã Ích Hậu tụ tập, uống rượu bia. Nhận tin báo, Công an xã Ích Hậu đã tổ chức truy tìm, phát hiện nhóm thanh niên có 8 người đang tập trung uống bia tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận thôn Ích Mỹ (xã Ích Hậu).

Nhóm này gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 2001), Đặng Quang Quý (2003), Trần Quốc Đàn (2000), Nguyễn Văn Mạnh (2004), Đặng Quang Vi (2001), đều trú tại thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu và Bùi Lê Ngọc Sơn (2001, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà). 2 công dân Tùng Lộc gồm: Đặng Hữu Sỹ (2003) và Đặng Văn Sơn (2003), trú tại thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Nhóm thanh niên tập trung uống bia lúc nửa đêm bị Công an phát hiện

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận, vào khoảng 20h ngày 29/8, khi đang uống bia cùng với 5 công dân xã Ích Hậu, tại cánh đồng thôn İch Mỹ, Bùi Lê Ngọc Sơn sử dụng điện thoại gọi rủ Đặng Hữu Sỹ và Đặng Văn Sơn (đang ở Tùng Lộc) sang nhậu.

Sau đó, Sơn và Sỹ dùng thuyền chèo sang địa phận xã Ích Hậu để nhậu cùng nhóm của Sơn. Khi đang uống thì Công an xã phát hiện nên Sỹ và Sơn bỏ chạy, các đối tượng còn lại được đưa về trụ sở làm việc.

Hiện, 2 công dân xã Tùng Lộc đã được đưa đi cách ly tập trung tại thị trấn Lộc Hà; các công dân còn lại ở Ích Hậu và Tân Lộc được yêu cầu cách ly tại nhà.

Cơ quan chức năng cho biết, hiện đang đề nghị xử phạt hành chính đối với nhóm người vi phạm. Theo đó, mức xử phạt 2 công dân xã Tùng Lộc trốn khỏi khu vực cách ly đi mức 5-10 triệu đồng/người; 6 người còn lại đề xuất xử phạt hành chính 2 triệu đồng/người.