2 phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2: Chờ đề xuất của các địa phương

Liên quan đến phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, gần 11.000 thí sinh của địa phương chưa thể dự thi THPT đợt 1 do dịch COVID-19. Do vậy, Đà Nẵng đang tính toán và trao đổi với Bộ GD&ĐT để tổ chức kỳ thi này an toàn, đảm bảo quyền lợi của các em.

"Nếu từ ngày 9 đến 10/9, dịch bệnh ở Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát, chúng tôi sẽ sẵn sàng chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn", ông Thơ đề xuất.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định, địa phương có thể tổ chức kỳ thi đợt 2 trên địa bàn tỉnh theo dự kiến của Bộ GD&ĐT vào cuối tháng 8.

Nếu tổ chức thi đợt 2 như dự kiến thì tỉnh sẽ giao cho Sở GD&ĐT chỉ đạo các địa phương phải thực hiện khai báo y tế những người liên quan đến kỳ thi như: học sinh, giáo viên, lực lượng tham gia kỳ thi.

Trên cơ sở khai báo y tế, nếu thấy có yếu tố dịch tễ thì lấy mẫu xét nghiệm. Chỉ lấy mẫu những người nghi ngờ yếu tố dịch tễ chứ không thể lấy mẫu hết học sinh, giáo viên, cán bộ lực lượng coi thi.

"Rút kinh nghiệm đợt thi trước, đợt thi này chúng tôi phải làm chặt chẽ hơn, kỹ lưỡng hơn. Vì vậy phải làm tốt việc khai báo y tế mới kiểm soát được, bởi tổ chức kỳ thi trong bối cảnh hết sức đặc biệt", ông Tân nói và cho biết trong đợt thi thứ hai này tỉnh Quảng Nam có hơn 9.000 thí sinh dự thi.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, cả nước còn hơn 26.000 thí sinh chưa thể thi đợt 1. Bộ đang đề xuất 2 phương án xin ý kiến Thủ tướng và Thường trực Chính phủ.

Phương án 1, nếu tổ chức thi vào các ngày 29, 30 và 31/8 thì hơn 16.353 thí sinh của 26/27 địa phương dự thi. Địa phương còn lại là Đà Nẵng cần thêm thời gian tập trung kiểm soát dịch tốt hơn. Nếu không có vấn đề gì đặc biệt, Bộ vẫn có thể thi bằng đề dự bị của đợt 2 cho Đà Nẵng.

Như vậy, Bộ GD&ĐT sẵn sàng các điều kiện tổ chức thi THPT đợt 2 thành 2 lần, cuối tháng 8 tổ chức thi cho 26 tỉnh và đến tháng 9 tổ chức thi riêng cho Đà Nẵng.

Phương án 2 là tất cả 27 tỉnh, thành phố sẽ thi đợt 2 cùng một thời điểm vào ngày 9 và 10/9.

Theo ông Độ, kế hoạch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8 mới chỉ là dự kiến, còn phải căn cứ diễn biến dịch COVID-19 và đề xuất của các địa phương. Bộ GD&ĐT đang họp với các địa phương có thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 để thống nhất.

Đồng thời, việc tổ chức coi thi, chấm thi đợt 2 sẽ tuân thủ tuyệt đối quy chế thi tốt nghiệp THPT áp dụng cho kỳ thi đợt 1. Đề thi của đợt sau cũng phải xây dựng theo đúng cấu trúc và tương đương đề thi đợt 1 để tạo sự công bằng cho thí sinh ở các đợt thi.

"Nếu thi đợt 2 vào các ngày từ 29- 31/8, việc chấm thi hoàn thành chậm nhất vào 10/9 và ngày 11/9 công bố kết quả thi. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh dự kiến hoàn thành chậm nhất vào 20/9. Công tác nhận đơn và phúc khảo (nếu có), xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo sẽ thực hiện từ ngày 11/9 đến chậm nhất ngày 28/9", Thứ trưởng cho hay.