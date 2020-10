2 người ở Nghệ An mất tích do mưa lũ

Theo thông tin từ UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An), trên địa bàn vừa có 2 người dân ở xã Thanh An bị mất tích do lũ lụt, đến nay chưa tìm thấy.

Được biết, ngày 29/10 và rạng sáng 30/10, địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra mưa lớn. Nhiều xã bị cô lập do nước lũ dâng cao. Trong đêm 29/10, huyện Thanh Chương di dời hơn 800 hộ dân bị ngập ở các xã Thanh Mỹ, Thanh Khê, Võ Liệt, Thanh Nho... đến nơi an toàn.

Nhiều làng xã của huyện Thanh Chương bị ngập sâu trong nước.

Đến sáng 30/10, huyện Thanh Chương di dời tiếp 900 hộ dân bị cô lập ở xã Thanh Mỹ đến nơi an toàn. Lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương chia thành nhiều mũi, có mặt ở những khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Được biết, sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Hạnh Lâm và xã Thanh Giang (huyện Thanh Chương).

Tại các điểm kiểm tra, ông Trung yêu cầu huyện Thanh Chương tiếp tục có các phương án sơ tán dân khỏi vùng ngập và vùng sạt lở; đảm bảo nhu yếu phẩm cho nhân dân và chủ động triển khai phương án 4 tại chỗ để cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người dân.