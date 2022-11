2 người bị hành hạ trên tàu cá: Công an Cà Mau thông tin kết quả điều tra

(VTC News) -

Chiều 22/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan chức năng tổ chức họp báo định kỳ tháng 11.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau thông tin về kết quả điều tra vụ 2 người bị hành hạ trên tàu cá trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: CTV)

Theo Thượng tá Phan Bửu Kiếm, sáng nay công an huyện Trần Văn Thời phối hợp các ghe biển đưa được ông T.V.Tr. (SN 1975) vào bờ để phục vụ điều tra. Ông T.V.Tr. đang được giám định thương tích tại trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau. Hiện vẫn công an vẫn đang tìm bị hại còn lại là anh L.V.B. (SN 1992).

“Đến thời điểm này công an cũng mới tìm được 1 bị hại là ông Tr., còn ông B. gia đình cũng không biết ở đâu. Cơ quan điều tra đang phối hợp với gia đình để xác định ông B. ở đâu, đi ghe nào để điều vào làm việc”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm thông tin.

Theo Thượng tá Phan Bửu Kiếm, vụ việc này xảy ra từ tháng 5/2022. Sau khi bị đánh gây thương tích 2 bị hại được chở vào bằng ghe tải và đến trình báo công an vào ngày 30/5 nhưng sau khi ghi lời khai 2 người này yêu cầu được thoả thuận với chủ ghe và bỏ đi.

“2 bị hại đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo. Sau khi ghi lời khai thì 2 bị hại không đồng ý làm việc. 2 bị hại yêu cầu thoả thuận với chủ ghe. Sau khi thoả thuận với chủ ghe, 2 bị hại đi luôn không quay lại Công an thị trấn Sông Đốc làm việc. Khi phát hiện 2 bị hại đi luôn, Công an thị trấn Sông Đốc yêu cầu chủ ghe điều ghe từ biển vào để phục vụ điều tra nhưng chủ ghe không chấp hành”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm thông tin.

Ảnh cắt từ clip ngư dân bị hành hạ lan truyền trên mạng xã hội.

Do chủ ghe không chấp hành, Công an huyện Trần Văn Thời đã phối hợp với Biên phòng Sông Đốc ra biển điều 3 nghi can là Nguyễn Công Toàn (SN 1988), Nguyễn Văn Tỵ (SN 1988) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời) vào bờ để phục điều tra.

Công an đã khởi tố vụ án và đang tạm giữ 3 nghi can nói trên.

“Ông T.V.Tr. đang được giám định thương tích tại trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau. Đã tạm giữ, đã khởi tố vụ án rồi. Ngay sau khi có kết luận giám định chúng tôi sẽ chỉ đạo khởi tố bị can các đối tượng này”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm nói.