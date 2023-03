2 nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở TP.HCM khai gì?

(VTC News) -

Ngày 5/3, Công an quận 8 phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM lấy lời khai của Trương Minh Thiện (SN 1989, ngụ quận 1) và Trương Vĩnh Xương (SN 1989, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi dùng súng cướp chi nhánh Ngân hàng Sacombank nằm trên đường Phạm Thế Hiển.

Tại CQĐT, Thiện và Xương khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ thêm 1 người nữa cùng nhau đi cướp ngân hàng.

Thịnh và Xương (từ trái qua) tại cơ quan công an. (Ảnh Công an cung cấp)

Nhóm dạo quanh nhiều ngân hàng trên địa bàn rồi chọn chi nhánh Ngân hàng Sacombank ở đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 để cướp.

Chiều 3/3, nhóm đi xe máy tới gần chi nhánh ngân hàng trên rồi dừng lại. Sau đó, 2 thành viên trong nhóm đi trong vào ngân hàng, rút súng uy hiếp các nhân viên cướp tiền. Ít phút sau, do lo sợ nên 2 tên bỏ chạy ra ngoài, lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Nhận tin, Công an quận 8 cùng Phòng PC02, Công an TP.HCM và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Đến 2h ngày 4/3, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thiện và Xương. Riêng nghi can còn lại đã tẩu thoát và công an đang khẩn trương truy bắt. Quá trình điều tra, công an đã thu giữ khẩu súng mà nhóm này sử dụng khi gây án và đang tiến hành giám định.

Phía Sacombank cũng xác nhận 2 nghi phạm là nam giới giả dạng khách hàng. Thời điểm vụ việc xảy ra, phòng giao dịch này vắng khách, tài sản đều được cất giữ từ trước, nên nhóm cướp không đạt được mục đích.

Cùng với việc lập tức liên hệ với cơ quan chức năng, ngân hàng đã cung cấp các thông tin, hình ảnh liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hoàng Thọ