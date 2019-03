2 nghi can giết chủ nhà trọ ở Lâm Đồng đến công an trình diện

Ngày 15/3, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Lâm Ngọc Hùng (32 tuổi, trú huyện Bảo Lâm) - nghi can trực tiếp đâm chết ông Nguyễn Văn Chiêm (45 tuổi, chủ nhà trọ tại thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) đã tìm đến cơ quan công an đầu thú.

Liên quan đến vụ án mạng, ngoài nghi can Hùng thì Vũ Văn Trụ (30 tuổi, trú thôn 4, xã Lộc Tân) cũng đã đến trình diện cơ quan chức năng.

Trước đó, tối 10/3, Hùng thuê nhà trọ của ông Chiêm và rủ một số bạn bè về nhà trọ ăn nhậu. Trong lúc ăn nhậu, Hùng cùng các bạn gây ồn ào, to tiếng làm ảnh hưởng đến nhiều người cùng ở trọ nên ông Chiêm đến nhắc nhở, yêu cầu giữ trật tự.

Tuy nhiên, Hùng không những không nghe mà còn tranh cãi với ông Chiêm, dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Hùng cầm dao đâm ông Chiêm khiến nạn nhân thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường và đến ngày 15/3 đã cùng đồng phạm đến công an đầu thú.

TRUNG SƠN