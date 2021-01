2 ngày đầu năm, phát hiện 364 người nhập cảnh trái phép

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, ngày 2/1, bộ đội biên phòng toàn quốc bắt quả tang 184 người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

Cụ thể, tại tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, bộ đội biên phòng phát hiện 135 người nhập cảnh trái phép. Còn khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, lực lượng chức năng bắt quả tang 49 người. Tất cả là người Việt Nam.

Lực lượng biên phòng, công an tuần tra khu vực biên giới ở xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Đình Đình.

Trong ngày đầu năm 2021, bộ đội biên phòng cả nước phát hiện 180 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Trong đó, 162 người từ Trung Quốc trở về và 18 người đi qua biên giới với Campuchia.

Tất cả những người nhập cảnh trái phép được đưa đi kiểm tra y tế, cách ly theo quy định và bị điều tra, xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến đường dây đưa bệnh nhân mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Nam, ngày 29/12, chính quyền yêu cầu công an điều tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440.

Bệnh nhân 1440 khai khi ở Myanmar, người này sợ nhiễm SARS-CoV-2 nên liên hệ với gia đình tìm cách trở về Việt Nam. Gia đình ở Việt Nam đã liên hệ được một đường dây, họ đồng ý đưa bệnh nhân 1440 về với giá 50 triệu đồng.

Đến ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến bệnh nhân 1440.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết cơ quan điều tra khởi tố vụ án trước để điều tra, sau đó sẽ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Chiều cùng ngày, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan An ninh điều tra của tỉnh này đã khởi tố 5 bị can giúp bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép.

Công an cáo buộc Phan Phi Hùng (41 tuổi, cư trú tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu nhóm này. Bị can Hùng được xác định là người móc nối với các đối tượng ở Campuchia để đưa nhóm bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Các bị can còn lại là Trương Chí Tài (29 tuổi), Lê Văn Dinh (còn gọi là Hiền, 30 tuổi), Phạm Thanh Hập (còn gọi là Hạp, 30 tuổi) và Trang Văn Út (31 tuổi, cùng ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên thuộc huyện An Phú đi TP Châu Đốc, hoặc chở đến các địa điểm mà người vượt biên trái phép yêu cầu.

Ngoài khởi tố 5 bị can nêu trên, Công an An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy người liên quan khác.