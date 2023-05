2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai nhận bao nhiêu tiền hợp thức hóa hồ sơ?

(VTC News) -

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can Trần Minh Lượng (53 tuổi), Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D và Lê Đình Vượng (41 tuổi), Phó Giám đốc Trung tâm, để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, khi đi vào hoạt động, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-05D đã lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2021 đến năm 2022, trong quá trình kiểm định xe cơ giới, các bị can Trần Minh Lượng và Lê Đình Vượng đã nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm hợp thức hoá hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 2 đối tượng đã nhận hối lộ của các cá nhân, tổ chức hơn 500 triệu đồng để hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm cho các phương tiện cơ giới đường bộ.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thuộc Công ty TNHH đăng kiểm Cao nguyên.

Đầu năm 2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới số 8105D/ĐKVN-1 cho Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên (mã số 81-05D).

Trung tâm đăng kiểm này do 2 thành viên góp vốn, trong đó ông Trần Minh Lượng góp 3,57 tỷ đồng (tương đương 51%) và ông N.T.P. góp vốn 3,43 tỷ đồng (tương đương 49%).

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Trung tâm đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6/8/2020, với 2 dây chuyền kiểm định loại II (kiểm định được xe cơ giới có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 13 tấn).

Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 4 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, bao gồm: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-02D (xã Biển Hồ, TP Pleiku), Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai 81-03D (phường Chi Lăng, TP Pleiku), Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-04D (thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ) và Công ty TNHH đăng kiểm Cao Nguyên 81-05D.

HIỀN MAI