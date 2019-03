2 lần trộm mai nhà công an, đạo chích bị tóm trong vòng 1 tuần

Ngày 15/3, Công an phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao Lê Viết Tây (SN 1993, trú khối Cổ An 3, phường Điện Nam Đông) cho Công an thị xã để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lê Viết Tây tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 8h ngày 4/3, Lê Viết Tây chạy xe máy và lẻn vào vườn nhà của Đại úy Phan Công Hưng (Công an phường Điện Nam Trung) trộm 3 cây mai cùng 1 con chó.

Đến ngày 6/3, Tây tiếp tục trộm thêm một cây mai nữa của nhà anh Hưng. Tổng giá trị của 4 cây mai khoảng 80 triệu đồng.

Chiếc xe máy phục vụ cho việc trộm cắp của Tây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 1 tuần, chính Đại úy Phan Công Hưng đã tóm gọn tên đạo chích đã ra tay cuỗm 4 cây mai và con chó nhà mình.

Tại cơ quan công an, Lê Viết Tây đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

THANH BA