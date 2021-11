2 lần Diệp Lâm Anh đưa tài tử Hàn Quốc về Việt Nam: Không phải có tiền là được

Thời gian gần đây, Diệp Lâm Anh được báo chí nhắc liên tục vì lục đục chuyện hôn nhân với ông xã Đức Phạm. Thế nhưng, trong quá khứ, cựu siêu mẫu là “cô gái vàng” trong cộng đồng người hâm mộ phim Hàn Quốc khi đưa So Ji Sub và Ji Chang Wook về Việt Nam thành công.

Diệp Lâm Anh và chồng đang vướng phải tin đồn ly hôn.

Vài năm trước, Diệp Lâm Anh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi mời cả So Ji Sub và Ji Chang Wook về Việt Nam.

Năm 2017, Diệp Lâm Anh mời So Ji Sub tham gia một sự kiện. Thời điểm ấy, nhiều người tỏ ý nghi ngờ vì So Ji Sub là sao hạng A tại Hàn Quốc. Nam diễn viên hiếm khi xuất hiện trong các hoạt động thương mại, chứ đừng nói sang tận Việt Nam.

Quả thật, Diệp Lâm Anh khẳng định không phải cứ có tiền là mời được So Ji Sub. "Ở Hàn Quốc anh ấy không dự sự kiện. Đến đám cưới của Song Hye Kyo, anh còn đi cửa sau, xuất hiện rất kín kẽ. Thực sự là tôi có mối quan hệ thân tình với người làm trong công ty quản lý của anh ấy", nữ diễn viên 9X cho hay.

Diệp Lâm Anh rạng rỡ khi tặng quà cho nam tài tử hàng đầu Hàn Quốc.

Để mời được tài tử Giày Thủy Tinh, Diệp Lâm Anh phải tuân thủ nhiều điều kiện khắt khe như thiết kế, dựng chương trình 3D cho ê-kíp So Ji Sub xem trước cùng danh sách khách mời (chỉ gồm 50-60 người, trong đó có dàn sao hạng A), số người bảo vệ cho So Ji Sub lên đến 30 người,...

Diệp Lâm Anh: "Không phải có tiền là mời được So Ji Sub".

Đến năm 2019, Diệp Lâm Anh lại một lần nữa khiến fan Việt ngỡ ngàng khi thông báo Ji Chang Wook sẽ đến Việt Nam theo lời mời của cô. Cũng giống trường hợp So Ji Sub, Diệp Lâm Anh thừa nhận, ngoài chuyện giá cát-xê cao, cô phải ký nhiều điều khoản với đối tác Hàn Quốc khi thỏa thuận mời Ji Chang Wook.

Người đẹp lại gây bão truyền thông khi mời được Ji Chang Wook về Việt Nam.

Phía Ji Chang Wook cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới chấp nhận lời mời của Diệp Lâm Anh.

Mặc dù cả 2 sự kiện đều gặp phải sự cố, tuy nhiên không thể phủ nhận sự nỗ lực cũng như cái tài của Diệp Lâm Anh khi mời được những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc đến Việt Nam.